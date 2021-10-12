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Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами
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Глава японского правительства Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.
По словам премьера, суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Кисида призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности, передает ТАСС.
В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды.
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ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
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Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.
Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости».
«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.
Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
На Украине признали полный крах уникального судостроительного завода
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Расположенный в украинском Николаеве Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) находится в глубоком упадке. От уникального предприятия к настоящему времени уже практически ничего не осталось, констатируют местные СМИ.
ЧСЗ был единственным в СССР заводом, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли. Сейчас предприятия не существует уже «ни фактически – много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод», говорится в материале украинского телевидения «Громадське».
Заместитель гендиректора ЧСЗ в 1990-1996 годах Владимир Яковлев отмечает, что старых работников на завод уже не пускают, а нынешнее состояние завода сравнимо с последствиями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Главный редактор сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александр Диордиев считает, что в упадке предприятия виноват владелец.
«ЧСЗ не повезло с владельцем – это олигарх Вадим Новинский. Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ – это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность», – отметил он.
Ранее уже неоднократно отмечалось, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина разучилась строить военные корабли.
В Германии потребовали исключить Польшу из ЕС
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о верховенстве конституции республики над законодательством ЕС и призвали исключить страну из Евросоюза.
«Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС», – передает РИА Новости слова пользователя HarryManback.
«Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти», – указал другой комментатор.
«Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят», – отметил TEW.
«Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии», – заметил Krude.
«Самое главное – прекратите выплаты!» – призвал Hans7890.
«ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически–политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе) и немедленно начать соответствующий процесс», – подчеркнул еще один читатель.
«Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС – это не банкомат и не улица с односторонним движением», – добавил Mark55733.
В прошлый четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть
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Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично с учетом введения санкций и угроз, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике со СМИ Алексей Пушков.
В интервью изданию «Известия» он отметил, что не только Европа, но и США закупают у России газ и нефть. Как заявил Пушков, в сложившейся ситуации европейские страны оказались из-за ставки на экологию и из-за неправильной энергетической политики.
«Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае, если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – рассказал Пушков.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он сообщил, что уже провел встречу с гендиректором «Газпром Экспорта» Еленой Бурмистровой, в ходе которой обсудил все детали по контракту.
Он отметил, что нынешние цены на газ нереалистичны. Республика может столкнуться с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в московский аэропорт Домодедово, в рамках визита в Москву запланировано обсуждение стабильных отношений двух государств.
По словам Нуланд, темой переговоров в Москве станут «стабильные и предсказуемые отношения», передает РИА «Новости».
В понедельник Нуланд прилетела в Россию.
Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Другой источник сообщил, что 13 октября у Нуланд запланирована встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву
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Визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Ранее в преддверии визита Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Вышедшая в преддверии визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
На этом фоне инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.
Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть неспособна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в тексте.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
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Очевидец аварии с Собчак рассказал о «страшной картине» ДТП
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На месте аварии с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи все было усеяно осколками, очевидцы кричали о помощи, рассказал свидетель происшествия Максим Макаров.
«Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идет кровь. Очевидцы, кто как мог, пытались помочь… Картина страшная: на расстоянии 50 метров все в осколках. Чуть дальше стоял черный Mercedes, еще дальше автобус», – рассказал очевидец Пятому каналу.
По словам Макарова, дорога была сухой, а движение автомобилей спокойным, дождя в этот день не было.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
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«Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.
«При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
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Саакашвили приехал в Грузию в украинской сметане
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Грузинские СМИ в понедельник раскрыли детали прибытия в Грузию арестованного экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме в Рустави после своего задержания 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Поти с Украины на пароме «Вильнюс» 29 сентября. На этом пароме находился контейнер уже арестованного беженца из Абхазии Элгуджи Цомая, наполненный украинской сметаной, и именно там спрятался Саакашвили.
Контейнер загрузили на трейлер, он не прошел таможенные процедуры в Поти, так как это можно было сделать через несколько дней в Тбилиси.
Известный грузинский аналитик Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») сказал, что «Саакашвили таким возвращением допустил судьбоносную ошибку, так как незаконно пересек границу и дал еще один аргумент против себя».
«Кроме того, просто недостойно для бывшего президента ехать в контейнере с продуктами», – отметил эксперт.
По мнению аналитика, Саакашвили имел гарантии неприкосновенности, но пока неясно, кто ему их давал.
Саакашвили на родине осужден на три и шесть лет лишения свободы.
Напомним, 1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. После сделанного заявления Саакашвили задержали в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
В Госдепартаменте США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили. ЕС призвал власти Грузии соблюдать сдержанность и верховенство закона после ареста Саакашвили.
Сторонники Саакашвили из оппозиционной партии «Единое национальное движение» намерены 13 октября провести в Тбилиси большую акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии.
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Избитый в метро Москвы мужчина сказал, на что потратит 2 млн рублей от Собянина
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Роман Ковалев, который был избит в московском метро после того, как заступился за девушку, рассказал, на что планирует потратить 2 млн рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.
«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала…» – рассказал мужчина «Газете.ru».
Ковалев отметил, что решение властей столицы о выплате стало шокирующим для него.
Напомним, Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. Ранее сам потерпевший Роман Ковалев в соцсетях просил финансовой помощи после происшествия.
Конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
Самую красивую мигрантку России выбрали в Москве
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В Москве прошел финал конкурса красоты среди мигранток «Мисс Федерация мигрантов России — 2021», победительницей стала 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана.
25-летняя Рушана Каримова из Ургенча, Узбекистан, на днях стала королевой красоты, победив в конкурсе «Мисс Федерация мигрантов России – 2021». Девушка обошла десятерых финалисток, заняв первое место, передает «Sputnik Узбекистан».
Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран.
Рушана Каримова родом из творческой семьи. Мама Рушаны – хореограф, папа – музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально.
На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец лязги, чем и покорила членов жюри.
Последние шесть лет модель живет в Москве, где подрабатывает няней и выступает с танцами. Девушка окончила курсы визажа, чтобы подчеркивать свою внешность и зарабатывать на жизнь в качестве мейкапера.
Рушана не только красавица, но и умница – девушка занимается собственным бизнесом, а также изучает английский язык. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.
За победу в конкурсе девушка получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, о котором мечтала. «Мисс ФМР – 2021» хочет получить высшее образование, чтобы найти престижную работу.
Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана – Камола Абдилдаева.
Девушка – студентка РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать его в родной стране.
В конце сентября была названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021».
Соцсети бурно отреагировали на смертельное ДТП с машиной Собчак
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Журналисты, телеведущие и блогеры прокомментировали в соцсетях смертельное ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что вся «буйная активность» началась только после того, как Собчак «стали разносить» в СМИ. «Это «апэшечка» сутки удерживала Собчак от комментариев трагедии и попыток связаться с пострадавшими?» – задался вопросом Соловьев.
«Собчак «травят по указке Кремля». Травят, но все же, как сообщает нам Ксения, не по указке Кремля. Оказывается, по указке АП. Шайка гнусных комментаторов. Но травит. Вот оно что. То есть когда задается вопрос «а может стоило остаться на месте ДТП», это такая травля. Полное отсутствие у Ксении эмпатии и сострадания. Люди – корм», – написал депутат Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев в Telegram.
Журналист Юлия Витязева отметила, что Собчак опять поставила себя выше остальных, поскольку пообещала найти врачей для пострадавших и помочь связями только спустя сутки после ДТП.
«Она может найти врачей (а кто все эти сутки спасал пострадавших?). У нее связи и возможности (сможет договориться, чтоб погибшая ожила?). Мы поможем, у нас возможности (а чего сразу не подключила свой ресурс, сосредоточившись лишь на том, чтоб никуда ничего не просочилось?). Вот в этом и кроется основная мораль этой истории: в тот роковой вечер ее возможности и желания разошлись», – написала она в Telegram.
Тем временем в Telegram-канале «Неистовый мольберт» отметили, что Собчак сравнивает себя с Ефремовым, хотя сравнение «никудышное».
«Какое дело «апэшечке» до скандальной бабенки, которая в политику не лезет, а когда лезла, получила звонкие ноль целых хрен десятых процента голосов избирателей? Там еще что-то было про совесть... очень ярко выглядит из уст человека, который поставил для себя задачу успеть на рейс выше, чем помощь пострадавшим во время ДТП», – говорится в сообщении.
Журналист Илиас Меркури прокомментировал заявления Собчак после ДТП, напомнив о «масштабе бедствия феномена «Собчак». Он заметил, что на президентских выборах за Собчак проголосовал 1 238 031 гражданин России.
«Реально, что вы хотите от этой женщины? Чтобы ее миллионные подписчики в соцсетях мигом отписались? Чтобы с телеканалов отодвинули? Собчак – отражение ее поклонников. А у нее их много. Собчак – живой собирательный образ всего гнилого, что можно обнаружить в современном обществе», – подытожил журналист.
В свою очередь блогер Илья Варламов подчеркнул, что после ДТП в СМИ и Telegram-каналах опубликовали записи с камер наблюдения из аэропорта Сочи, справки с места ДТП и другие закрытые документы.
«Служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности. После расследования Навального о своем отравлении, все очень удивлялись: как это так, закрытые данные продаются и покупаются! Вроде даже как выводы сделали и даже посадили пару продажных ментов, кто сливал информацию. Но вот жизнь продолжается, а данные как продавали, так и продают», – написал он в Telegram.
Публицист Максим Кононенко указал в Telegram, что «вместо того, чтобы сейчас обвинять Собчак в том, что она уехала с места происшествия, к которому не имела ни малейшего отношения, лучше бы попробовали помочь семье погибших». «Ну как с Ефремовым. Только если Ефремов был виноват – то Собчак вообще ни при чем. Получается некрасиво», – написал он.
Он напомнил, что в осуждение Собчак, которая уехала с места ДТП, СМИ приводят свидетельства людей, которые действительно не видели ее, «проезжая мимо».
«По закону Ксения не виновата. Но с моральной точки зрения – она повела себя как мразь. Оставление людей в опасности, не прийти на помощь, не дождаться скорой и полиции, не помочь своими связями, а трусливо убежать. Это подло. А человек пытается всех учить жизни», – заявила главред издания Daily Storm Анастасия Кашеварова в Telegram. Она подчеркнула, что «если бы Собчак честно сказала, что испугалась и смалодушничала», «но нет, у нее не хватило мозгов и совести остаться, а также не врать».
«Вот и все. И не надо тут про нимбы. Идиотизм. Человек повел себя погано – факт. Защищать поганое поведение – нельзя», – добавила она.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры
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«Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать как захват в заложники», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.
«В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть», – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Таким решением Киев пытается «вытянуть» Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе от обнародования «архива Пандоры», где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.
«Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована как слабость», – уверена Шеслер.
Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. При этом, как отметил парламентарий, Медведчук уже находится под домашним арестом, условий не нарушает, и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.
«Для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» – возмутился депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Кузьмин также напомнил, что «садистская власть» решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. «А теперь она требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО», – пояснил Кузьмин.
«Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?» – добавил депутат.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль поддержал позицию Медведева.
Публикация статьи замглавы Совбеза России предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Киев воспримет этот сигнал из Москвы.
В Кремле отреагировали на заявления о «краже» Россией формулы вакцины от COVID
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Британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газета «Сан» – очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», – передает его слова ТАСС.
Между тем сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый отметил, что институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин и не нуждается в чужих «секретах», передает РИА «Новости».
«Это полный бред. У института Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл», – заявил он.
По словам Круглого, институту «воровать чужие секреты нет смысла».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
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Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
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«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.
Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.
«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.
При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.
Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.
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