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Новый премьер-министр Японии провел первые переговоры с Путиным
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Президент России Владимир Путин поговорил с новым премьером Японии Фумио Кисидой в свой день рождения и поздравил его с назначением на пост, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Состоялся разговор с недавно избранным премьер-министром Японии Кисидой. Естественно, президент поздравил своего японского коллегу со вступлением на столь ответственный пост», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин с утра по телефону принимает поздравления с днем рождения от различных глав государств: президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, Таджикистана Эмомали Рахмона, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, Белоруссии Александра Лукашенко, Азербайджана Ильхама Алиева, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с премьер-министрами Армении Никола Пашиняна и Израиля Нафтали Беннета.
По словам источников в дипломатических кругах, президент России в телефонном разговоре с Кисидой выразил надежду на прогресс в переговорах по мирному договору. По их сведениям, российский лидер также выразил готовность провести личную встречу с главой японского правительства.
Президент России в четверг отмечает 69 день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путина в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими. Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения.
Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе
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На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин.
«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин.
По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире».
«Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент.
Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака.
«Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства.
Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса».
Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров.
Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет
Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин.
На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».
«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин.
Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
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Путин предложил площадку по продаже дополнительных объемов газа для Европы
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики указал вице-премьеру России Александру Новаку, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.
«Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», – приводит его слова РИА «Новости».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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В Кремле отреагировали на публикацию «досье Пандоры»
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В Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Честно говоря, мы не увидели никаких «скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Песков отметил, что в глаза бросается только роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны. «Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – сказал Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что повода для каких-либо проверок в связи с публикацией «досье Пандоры» нет, поскольку там собран набор голословных утверждений, передает РИА «Новости».
«Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация», – сказал Песков.
Ранее Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах.
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»).
Путин призвал соблюдать контрактные обязательства по прокачке газа через Украину
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Президент России Владимир Путин заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях.
«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Во-первых, не нужно никого ставить в трудное положение, включая саму Украину, несмотря на все моменты, связанные с нашими отношениями. А во-вторых, не нужно подрывать отношение к «Газпрому», как к абсолютно надежному партнеру. Прошу обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по транзиту газа через Украину в Европу», – приводит его слова РИА «Новости».
Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, считает Путин.
«Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается... Но я прошу этого не делать», – высказался он.
Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, хотя выгоднее продавать его на бирже, подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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Выпускники «школы губернаторов» назначены главами двух регионов
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Президент России Владимир Путин назначил выпускника четвертого потока «школы губернаторов» Максима Егорова врио губернатора Тамбовской области. Также врио главы Владимирской области стал еще один выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев.
«Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», – говорится в распоряжении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Также Путин назначил выпускника первого потока в «школе губернаторов» Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области.
«Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Владимирской области», – говорится на сайте Кремля.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Егоров в 2016-2018 годах был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С 2018 года работает в Минстрое, с декабря 2018 года – в должности заместителя министра.
Авдеев в последние пять лет был депутатом Госдумы от «Единой России». До этого он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска.
В ЦИК сообщили, что выборы новых глав регионов пройдут в сентябре 2022 года, как это предусмотрено законом.
Путин рассказал об ожиданиях от «разбюрокрачивания» работы учителей
Президент России Владимир Путин надеется, что депутаты Госдумы доведут до конца задачу по снижению бюрократической нагрузки на учителей.
Во время встречи с участниками конкурса «Учитель года – 2021» глава государства напомнил, что во время подготовки к выборам депутатов Государственной Думы он встречался с некоторыми кандидатами, с людьми, которые принимали активное участие в избирательной кампании, передает РИА «Новости».
«И там руководительница образовательного центра «Сириус» Елена Владимировна (Шмелева) говорила об этой как раз бюрократической нагрузке, и мы договорились о том, что она, безусловно, там, где она абсолютно не оправдана, должна быть сокращена. И надеюсь, что депутаты Госдумы, правительство не только обратят на это внимание в ходе избирательной кампании, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителя от не свойственной по сути им функции и ненужной функции заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны», – сказал Путин.
Путин также затронул тему сопряжения образовательных стандартов и творческого подхода в учительской работе, заметив, что это «две вещи, которые, на первый взгляд, исключают друг друга», «но это не так абсолютно».
Глава государства отметил, что необходимо стремиться совмещать в процессе обучения детей следование образовательным стандартам и творческий подход.
«Нужно добиваться того, чтобы фундаментальные знания по каждой дисциплине были доведены до потребителя, если позволено так сказать, до детей, учащихся школ», – подчеркнул Путин, его слова приводит ТАСС.
Он считает, что нужно это сделать качественно и на высоком профессиональном уровне. «Здесь должны сыграть свою роль стандарты, но творчество совершенно не исключается», – отметил Путин.
«Составляющая творческой деятельности заключается в том, что кроме образовательных стандартов учитель может и должен передавать своим ученикам знания, которые, может быть, в стандарты не укладываются, но которые, как считает преподаватель, нужны для того, чтобы знания школьник, ребенок получил в полном объеме, и чтобы [он] формировался как личность», – подчеркнул президент.
Также он добавил, что власти постараются сделать так, чтобы в большем количестве российских городов появились исторические парки, что поможет образованию.
«Полностью поддерживаю по поводу парков исторических... Постараемся сделать так, чтобы они появлялись как можно в большем количестве регионов, городов», – рассказал президент.
Путин считает, что историю лучше изучать не только по учебникам, сидя за партой, но и используя в том числе мультимедийные возможности, пользоваться всем арсеналом, чтобы «научить человека думать».
Также, по его словам, изучению истории поможет и программа «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди могут посещать музеи.
Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить.
В Кремле назвали «театром абсурда» ситуацию вокруг Саакашвили
Ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в целом является «театром абсурда», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Саакашвили о том, что он является «личным узником Путина».
«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины. Он назвал себя «личным узником президента России Владимира Путина».
Накануне стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в Риме
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена во время саммита Группы двадцати в Риме в конце октября.
«У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях саммита G20 в Риме, который запланирован на 30–31 октября.
Псаки также отметила, что американская сторона не ожидала мгновенных результатов от встречи Путина и Байдена в Женеве в июне. «Что касается того, в какой степени была конструктивной эта встреча с президентом Путиным, как он [Байден] и заявил тогда, мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе». «Так что не знаю, будем ли мы проводить оценки каждый месяц», – добавила Псаки. По ее словам, «по многим затронутым [в Женеве] вопросам продолжается диалог». «Мы по-прежнему пытаемся добиться прогресса», – пояснила пресс-секретарь Белого дома.
В прошлое воскресенье замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении. Он также отметил, что саммит пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Британия) давно назрел, состыковка графиков лидеров не является неразрешимой задачей.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.
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Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики заявил, что практика европейских партнеров на энергетическом рынке подтвердила, что они допустили ошибки.
«Эта практика (европейских партнеров) еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится.
«За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», – считает Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.
В ходе совещания президент добавил, что крупнейший потребитель российского газа в Европе – ФРГ – за девять месяцев 2021 года к 2020 году получил плюс 10 миллиардов 124 миллиона кубических метров газа. «Это 131,8% к прошлому году», – пояснил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьера Японии
Президент Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, в телеграмме глава России подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.
«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах несомненно отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии.
Путин назвал Россию надежным поставщиком газа
Россия всегда являлась и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, холодная зима привела к нехватке запасов природного газа в европейских хранилищах. «Быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию», – сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин рассчитывает, что не заболеет COVID-19 в будущем
Президент России Владимир Путин рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
«Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, заболевшими (ковидом) сотрудниками, и, слава Богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится», – сказал Путин руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой во время совещания с правительством во вторник, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Путин назвал лучшую мотивацию для человека
Наилучшей мотивацией для человека служит успех, которого он начинает добиваться в определенном деле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Он обратил внимание на слова победителя конкурса, преподавателя физики из Тюмени Екатерины Костылевой о том, что важно давать ребенку проявлять себя, передает РИА «Новости».
«Думаю, что это чрезвычайно важно и для того, чтобы добиться другой цели, о которой вы тоже упомянули, – мотивации. Когда любой из нас, и ребенок прежде всего, добивается успеха, это самая лучшая мотивация. Он начинает верить в свои силы, и это начинает ему нравиться – то, чем он занимается, та область, где он добивается успеха», – считает глава государства.
Также, по его мнению, формула Костылевой «трех педагогических «П», которая состоит из «проводника, погружения и персоны», является находкой. Президент отметил, что роль учителя как проводника – отнюдь «не теоретическая». «Это человек, который работает со смыслом и сам погружен в профессию, погружен в предмет», – указал он.
Глава государства отметил, что День учителя «всегда наполнен радостными, положительными эмоциями, добрыми словами», улыбками учеников и их родителей, искренними чувствами благодарности за благородный труд учителей, за то, что они делают для страны и ее будущего, передает ТАСС.
По его мнению, труд учителей невозможно переоценить, поскольку они формируют мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливают связь между поколениями, побуждают думать и пробуждают интерес к отечественной истории и культуре, помогают определить свои способности и таланты. Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, а тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь.
«А судьбы наших детей – это и есть судьба России, ее будущее. Именно им, сегодняшним детям, подросткам, строить, развивать, вести вперед родную страну. И роль учителя в подготовке грамотных, ответственных отечественных ученых, политиков, граждан нашей родины поистине огромна, неоценима», – подытожил Путин.
Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 85% россиян уверены в том, что учителям нужно дарить цветы.
Во вторник Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил надежду, что Год педагога поможет улучшить качество образования и доступность обучения учителей, а денежные средства в первую очередь будут вложены в человеческий капитал.