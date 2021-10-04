Япония выбрала сотого премьера

Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии, голосование транслировалось в прямом эфире.

Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Каждая партия выдвигает своего кандидата, как правило, это их лидеры, передает РИА Новости. Так как у правящей партии более половины депутатских портфелей, то избрание Кисиды было прогнозируемым.

На полчаса позже началось голосование и в верхней палате парламента. Там также большинство за правящей ЛДП. Но даже если бы в верхней палате победил другой кандидат, согласно закону, преимущество находится у нижней палаты, поэтому результат голосования в нижней палате является определяющим.

В течение понедельника будет объявлен новый состав кабинета министров. За выходные Кисида определил всех кандидатов на министерские посты. Из 20 членов правительства 13 впервые станут министрами. Одному из них стать дебютантом на этом посту не помешал даже почтенный возраст – 77 лет. Самому молодому министру 44 года. Генеральным секретарем правительства станет Хирокадзу Мацуно. Из прежнего состава правительства в новый кабинет перейдут три человека: сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

Также Кисида в понедельник заявил, что после избрания намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий с тем, чтобы провести выборы 31 октября.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что бывший министр иностранных дел Фумио Кисида по результатам второго тура избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии, он станет новым премьер-министром.