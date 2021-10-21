Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России

«Вопли японцев о том, что мы не имели права проходить через Цугару между японских островов Хонсю и Хоккайдо действительно не имеют оснований», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота из-за прохода отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан.

«Это плановые учения, проводимые Россией и Китаем как фактическими военными союзниками, которых объединил общий источник угрозы в виде военной машины Запада во главе с США, – сказал доктор военных наук Константин Сивков. – Наши корабли не бравируют, а отрабатывают совместное применение своих сил по отражению военной угрозы. И хорошо, если японцы сделают из этого правильные выводы».

Сивков обратил внимание, что в учениях задействованы подразделения, которые выполняют строго военные задачи, «они не занимаются поиском и поимкой морских грабителей, пиратов и бандитов».

«Во время таких учений обычно начинается так называемая штабная игра, когда моделируются полномасштабные сценарии противостояния тем или иным державам. В нашем случае речь, конечно, идет о США, Японии, Австралии и, допускаю, Великобритании», – уточнил эксперт.

Собеседник также отметил, что учения всполошили читателей японской прессы. Многие увидели в маневрах РФ опасность и провокации, некоторые и вовсе предложили расстреливать русских и китайцев, если те решат приблизиться к проливу в следующий раз. Японцев, по-видимому, насторожила близость чужих военных судов, которые могли зайти в территориальные воды страны и нарушить границы. Однако местное оборонное ведомство успокоило сограждан, заявив, что нарушений допущено не было.

«Вопли японцев о том, что мы не имели права проходить через Цугару между японских островов Хонсю и Хоккайдо действительно не имеют оснований. Во-первых, этот пролив не полностью закрыт территориальными водам Японии. Значит, мы действовали абсолютно законно. Во-вторых, если Япония действительно проведет атаку на наш флот, как о том высказывались некоторые горячие головы, им стоит понять, что Россия примет этот бой», – прокомментировал Сивков.

При этом истинное значение совместного прохода китайских и российских кораблей через пролив оценить пока сложно, считает военный эксперт. «Но, на мой взгляд, важен сам факт события – прошли и хорошо. В результате всем становится понятно, что мы – Россия и Китай – решаем наши задачи по отражению возможной агрессии со стороны США их союзников», – добавил он.

«Вообще все это напоминает события русско-японской войны, в том числе нападение на Порт-Артур.

Надо признать, что сегодня японский флот превосходит по потенциалу наш тихоокеанский, но до нового Порт-Артура еще далеко. При этом наше ударное оружие мощнее: есть ракетные комплексы «Оникс» и ракеты «Гранит», морская ракетоносная авиация, также вскоре появятся морские варианты гиперзвуковых систем, которые нивелируют потенциал японских эсминцев» – рассказал собеседник.

«С другой стороны, по количественным показателям силы не равны: японский флот по своей численности примерно в 2-2,5 раза превосходит российский. И в ближнем бою их корабли лучше. Другое дело, что по ракетам дальнего боя мы их превосходим абсолютно, поэтому они даже не смогут подойти к нам», – заверил специалист.

«Кроме того, нам может оказать услугу Пекин. Он будет брать именно числом, так как в плане качества китайский флот японцам серьезно проигрывает. Тем не менее, в составе ВМС КНР есть два полноценных авианосца, на подходе еще новые, несколько десятков эсминцев, фрегаты с ракетами, которые бьют на 500 километров и собственные стратегические крылатые ракеты», – перечислил Сивков.

«Кроме того, сейчас на Западе часто звучит ахинея из 90-х годов о том, что они якобы выступают против военных блоков. Но на деле все обстоит иначе. Именно США создали в это регионе блок AUKUS. Не стоит забывать и про НАТО. В таких условиях мне кажется наивным стесняться собственных блоков. России и Китаю следует подумать о том, чтобы объединиться в такой альянс и включить в него своих союзников», – заключил Сивков.

Напомним, на прошлой неделе корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» отработали борьбу с минами в Японском море. Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.

19 октября заместитель генсека правительства Японии Есихико Исодзаки сообщил, что пять российских и пять китайских военных кораблей впервые одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. В местном минобороны уточнили, что проход судов проводился в соответствии с международными правилами, без нарушений территориальных вод.

В августе министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военных России и Китая в ходе учений в КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Япония решила испортить отношения с Россией.

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