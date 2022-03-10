Донецкое направление пока просматривается самым важным, потому что для российских Вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. После ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций
10 марта 2022, 19:04
Фото: Saul Loeb/CNP/Consolidated News Photos/ Global Look Press
Текст: Вера Басилая
Рекордные темпы инфляции в стране связаны с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, заявил президент США Джо Байден.
«Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <…> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина», – говорится в письменном заявлении президента США, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
Названы последствия введения эмбарго на российскую нефть для США
8 марта 2022, 20:21
Фото: Oliver Contreras/Global Look Press
Текст: Евгений Романов
Эмбарго на российскую нефть для США усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, заявил политолог и американист Малек Дудаков.
«Конгрессу удалось прогнуть Белый дом: Байден согласился поддержать эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля в США. Для Америки энергетический кризис теперь только усугубляется», – написал Дудаков в Telegram.
Политолог напомнил, что еще до введения эмбарго цены на бензин в США пробили рекордный уровень и достигли исторического максимума в 4,2 долларов за галлон.
«В отдельных либеральных штатах цена бензина уже стремится к 7 долларам за галлон – для сравнения, на излете президентства Трампа топливо стоило в два-три раза дешевле. По опросам треть американцев уже стараются меньше ездить ради экономии на бензине», – отметил Дудаков.
По его мнению, эмбарго усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В частности, участники рынка ожидают падения урожая в отдельных регионах на 50% и больше.
«Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, Белый дом пообещал закупать больше энергоносителей за рубежом. Правда, переговоры с Венесуэлой по этому вопросу провалились. Байдену остаётся надеяться на перезаключение иранской сделки и начало экстренных закупок иранской нефти», – пишет он.
При этом он отметил, что в Вашингтоне в очередной раз отказались наращивать собственную добычу нефти, вряд ли они пойдут и на призывы Канады поставлять в США больше нефти в обмен на запуск трубопровода Keystone.
Также Дудаков указал, что в других сферах наблюдается похожая ситуация – например, в авиационной промышленности США: треть поставок титана для американской авиации поступала из России, теперь рост цен на металлы ставит новые рекорды.
«Байден оказался в ситуации идеального шторма: рекордная за 40 лет долларовая инфляция становится попросту неконтролируемой. Вину за это избиратели будут возлагать именно на Байдена – украинский кризис окончательно подкашивает позиции Демпартии на выборах в Конгресс в ноябре 2022», – говорится в сообщении.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Цены на бензин в США достигли исторического максимума
8 марта 2022, 17:28
Фото: REUTERS/Bing Guan
Текст: Евгений Романов
Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
Цена обычного неэтилированного бензина в среднем по стране достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти. Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
10 марта 2022, 13:14
Фото: кадр из видео
Текст: Рафаэль Фахрутдинов
«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.
«События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.
По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.
По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.
Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.
«Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.
Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.
«Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
Ранее в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
9 марта 2022, 00:32
Фото: Alex Brandon/CNP/ Consolidated News Photos/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
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Байден: Россия не сможет удержать Украину под контролем
8 марта 2022, 20:29
Фото: Pete Marovich/Global Look Press
Текст: Евгений Романов
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, заявил президент США Джо Байден.
«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Посольство России сочло обвинения против Брэнсон в США частью кампании против Москвы
9 марта 2022, 08:29
Фото: RT на русском/YouTube
Текст: Наталья Ануфриева
Посольство России считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.
Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма».
Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция.
«Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство.
Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.
В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон заявила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости».
В данный момент она находится в России.
Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента.
Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц.
В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей.
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Бывший американский морпех собрался «навести порядок» на Украине, как в Ираке
10 марта 2022, 02:58
Фото: кадр Fox News
Текст: Антон Антонов
Бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил, что готов использовать на Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.
Как сообщает Fox News, «некоторые граждане США» готовы отправиться на Украину для участия в боях против российских сил. Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». По его словам, «есть много общего между тем», что американцы «делали в Ираке и на Украине».
При этом другие высказывают опасения в связи с возможностью участия американцев в конфликте. Так, возникает вопрос, «что произойдет, если они попадут в плен или будут убиты» российскими военными. «Это даст Путину огромный пропагандистский инструмент», – заявил бывший военный подрядчик Шон Макфейт.
Диас не согласен с такой позицией. Он полагает, что «борьба за свободу должна быть значительнейшим занятием Америки», передает Fox News.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
По данным российского Министерства обороны, несколько европейских стран, в первую очередь государств Восточной Европы, в том числе Польша и Хорватия, активно вовлечены в отправку наемников из стран НАТО на Украину. Как предполагается, в основном речь идет о людях с опытом войн на Балканах.
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Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
9 марта 2022, 09:40
Текст: Александра Юдина
Усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников из Белого дома.
Байден планировал обсудить с наследными принцами Саудовской Аравии и ОАЭ ситуацию на рынке нефти и цены на бензин. Одной из основных тем разговора также являлся вопрос поддержки Украины на международной арене. Несмотря на усилия аппарата президента, организовать телефонный разговор так и не удалось, пишет агентство Анадолу.
Согласно информации Wall Street Journal, отношения между Байденом и наследными принцами переживают не самые лучшие времена. Принц Саудовской Аравии недоволен позицией Вашингтона по отношению войны в Йемене, где он не может заручиться полной поддержкой США. Он также призывает США усилить давление на Иран, а также отказаться от расследования по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Хашогги.
С другой стороны, оба принца после отказа поговорить с Байденом, имели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в статье.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
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Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти
8 марта 2022, 19:33
Фото: Joshua Roberts/Global Look Press
Текст: Евгений Романов
США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа, заявил американский лидер Джо Байден.
«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента России Владимира] Путина», – цитирует ТАСС Байдена.
Он подчеркнул, что это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и в стране.
«Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», – заявил президент.
По его словам, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, передает ТАСС.
При этом Байден добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей. При этом Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.
Также Байден отметил, что американские власти намерены придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Американский лидер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Европе.
Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Додон заявил о давлении США на Молдавию для введения невыгодных санкций против России
9 марта 2022, 11:01
Текст: Наталья Ануфриева
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не поддаваться давлению со стороны США и не вводить санкции против России, которые могут привести к коллапсу молдавскую экономику.
Додон в Telegram выразил надежду, что «молдавским властям хватит стойкости и мудрости не поддаваться давлению, не присоединяться к западным антироссийским санкциям, действовать, исходя из национальных интересов, и сохранить нейтралитет в этот очень сложный период».
«В противном случае нас ждет полный экономический, социальный и энергетический коллапс с катастрофическими последствиями для граждан и экономических агентов, которые и так еле выживают», – подчеркнул он.
Додон также привел недавнее высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон принуждает страны присоединиться к антироссийским санкциям.
Ранее США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России.
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Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
8 марта 2022, 17:36
Текст: Евгений Романов
Президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса, сообщили в Белом доме.
«Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную и необоснованную войну против Украины», — говорится в документе, передает РИА «Новости».
Выступление запланировано на 10.45 по местному времени (18.45 мск).
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
7 марта 2022, 22:59
Фото: Россия 24/YouTube
Текст: Антон Никитин
Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена может превысить 300 долларов за баррель, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, сказал вице-премьер Александр Новак.
«Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым – более 300 долларов за баррель, если не больше», – приводит слова Новака ТАСС.
«При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский», – подчеркнул вице-премьер.
Новак заметил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, которая потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн, или 30% – из России. Также страна поставляет в ЕС еще 80 млн тонн нефтепродуктов.
«Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок», – подчеркнул вице-премьер.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
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В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России
8 марта 2022, 18:34
Текст: Евгений Романов
Глобальный энергетический кризис возникнет после возможного запрета американской администрации на покупку нефти в России, заявил сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс.
«Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители», – цитирует РИА «Новости» политик.
По его словам, официальное заявление по новым антироссийским санкциями ожидается во вторник или среду. Итогом санкций против Москвы станет дальнейший рост цен на бензин в США. Также цены вырастут и в Европе.
«Такова цена защиты свободы», – резюмировал сенатор.
Он призвал искать альтернативных поставщиков, упомянув Канаду, Венесуэлу и Иран.
Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран
9 марта 2022, 15:38
Текст: Наталья Ануфриева
Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.
Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.