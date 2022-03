Британские власти временно конфисковали якобы принадлежащий россиянину самолет В Британии спрогнозировали падение уровня жизни из-за антироссийских санкций 9 марта 2022, 21:16 Текст: Ольга Иванова

Санкции против России снизят уровень жизни в Великобритании на 2500 фунтов стерлингов на семью в год, инфляция останется на уровне 7% до 2023 года, подсчитали британские экономисты. После сообщений о санкциях Запада против России прогнозисты снизили свои оценки роста уровня жизни в Британии в 2022 и 2023 годах, сообщает The Guardian. Консалтинговая компания Centre for Economics and Business Research (CEBR) предполагает, что санкции окажут заметное влияние на мировые цены на сырьевые товары и инфляцию. Компания заявила, что рост в этом году сократится вдвое – с ранее прогнозируемых 4,2% в 2022 году до 1,9%. Оценка роста на 2023 год была снижена с 2,0% до 0,0%. Ожидается, что инфляция останется выше 7% до начала 2023 года. CEBR сообщает, что «в результате повышения цен на сырьевые товары располагаемые доходы упадут в 2022 году на 4,8% с дальнейшим падением на 1,4% в 2023 году. «Прогнозируемое падение уровня жизни в этом году составляет, по оценкам, 71 млрд фунтов стерлингов, что составляет 2553 фунта стерлингов на семью. В результате, по нашим оценкам, располагаемые доходы упадут в 2022 году на 4,8% с дальнейшим падением на 1,4% в 2023 году. Падение в 2022 году является самым большим с 1955 года», – говорится в отчете CEBR. Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам банка ING, считает, что происходящее на Украине и связанный с этим скачок цен на энергоносители означает растущий риск того, что в Великобритании начнется спад потребительских расходов. Ранее Британия ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции против Путина и Лаврова примером абсолютного бессилия Запада, так как «ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом». Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», если будут выполнены российские условия. Россия не имеет целью оккупацию Украины.

Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США. «На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие. Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам. Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников. Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине. Экономист оценил угрозу валютного дефолта в России 9 марта 2022, 13:54

«Сейчас дефолт в России возможен только по неэкономическим причинам, что не скажется на жизни простых граждан. А после завершения спецоперации на Украине санкционный режим будет смягчен», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее рейтинговое агентство Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта России в валюте. «Слово «дефолт» в нашей стране с 1998 года простыми людьми употребляется в значении «экономический кризис» и «неприятности в жизни страны». На самом деле оно означает неспособность государства исполнить обязательства», – отметил экономист и предприниматель Антон Любич. «В 1998 году у российского правительства закончились деньги, оно не смогло исполнить обязательства перед кредиторами по государственным облигациям, случился собственно дефолт, спровоцировавший масштабный экономический кризис», – напомнил эксперт. «Сейчас ситуация диаметрально противоположная. У российского правительства достаточно денег. Российская экономика функционирует в нормальном режиме, невзирая на введенные санкции. В страну поступает экспортная выручка. Из-за санкций на поставки в Россию западных товаров и ухода западных брендов из России мы даже скоро заметим избыток этой валюты, которую нам будет некуда тратить», – пояснил собеседник. «Возможен ли в этой ситуации дефолт? Возможен, но по неэкономическим причинам. Например, Запад заморозил часть российских резервов. Может ли Россия в этой связи отказаться платить по обязательствам перед Западом до разблокировки резервов? Конечно, может. Будет ли Запад в такой ситуации называть происходящее «дефолтом»? Будет. Но будет ли это иметь значение для экономики России? Нет, не будет. Потому что это будет сугубо политический, а не экономический процесс», – рассказывает Любич. По словам эксперта, возможен и технический дефолт. «Это может произойти, когда Россия не сможет перечислить имеющиеся деньги в погашение обязательств или кредитор не сможет их принять. Это возможно из-за санкций против банковской системы России», – уточнил он. «Наконец, Россия в соответствии с новым указом президента может исполнить обязательства в рублях, а кредиторы откажутся рубли принимать. Формально они будут заявлять о дефолте, но никаких экономических последствий это, опять же, иметь не будет. Хотя здесь есть почва для долгих правовых разбирательств вокруг российской собственности за рубежом», – указал экономист. «Главное отрицательное последствие настоящего дефолта – отказ инвесторов и кредиторов от вложений в допустившую дефолт страну. Будем честны, в текущей ситуации новые инвестиции из стран Запада в Россию совершенно невозможны по политическим причинам. Поэтому формальный, технический дефолт ничего к этому обстоятельству не добавит и не убавит», – объяснил Любич. Предприниматель отметил, что из-за западных санкций против российской финансовой системы ограничен приток валюты в страну на фоне ажиотажного оттока капитала. «В этих условиях Банк России ввел временные ограничения на валютные операции для граждан, которые будут действовать до 9 сентября 2022 года. Для экспортеров введена обязательная продажа 80% валютной выручки, – продолжил собеседник. – Эти меры необходимы для стабилизации валютного рынка и курса до завершения активной фазы военной операции на Украине, чтобы не допустить обвала рубля. Как раз для защиты интересов самих же граждан, чтобы они не навредили сами себе необоснованной паникой». «После окончания военной операции, когда российская и украинская стороны согласуют условия завершения конфликта, неизбежно смягчение санкционного режима, для продолжения которого отпадут основания, – полагает Любич. – В этих условиях приток валюты в страну восстановится, и Банк России сможет позволить банкам возобновить нормальную работу с валютными вкладами населения. До тех пор они будут учитываться в валюте, по ним будут начисляться проценты, но получить наличную валюту сверх лимита в 10 тысяч долларов США граждане временно не смогут». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) В среду международное рейтинговое агентство Fitch В среду международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства. «Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу. «В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства. Напомним, Банк России с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой. Накануне Fitch Group решила приостановить в России коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства. «Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС. Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу. «В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства. Напомним, Банк России с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой. Накануне Fitch Group решила приостановить в России коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до «B» с «BBB». Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе 9 марта 2022, 09:15

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», – передает ТАСС его слова. Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины». По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе». «Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», – разъяснил официальный представитель Минобороны. Конашенков добавил, что «в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины». «Обращаю внимание – целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», – отметил он. Также представитель МО подчеркнул, что заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач». Он также обратил внимание на то, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску». Генерал добавил, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе». Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем», пишет РИА «Новости». «Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил генерал. Конашенков заявил, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. При этом, по словам Конашенкова, вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным. «Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – сказал он. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Посольство России сочло обвинения против Брэнсон в США частью кампании против Москвы 9 марта 2022, 08:29

Посольство России считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы. Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма». Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция. «Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство. Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве. Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения. Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия. В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон заявила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости». В данный момент она находится в России. Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента. Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц. В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей. На Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны 9 марта 2022, 07:33

Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства, говорится в статье украинского издания «Страна.ua». Как передает РИА «Новости», правящая партия Украины опубликовала заявление, в котором констатировала невозможность вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица «США, Турции и государств-соседей». Также вариант Украины о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать «отсутствие угроз Киеву». «Заявление партии «Слуга народа» очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка – как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», – считает украинское издание. Издание отмечает, что хотя во время боевых действий заявление украинских властей «кажется не очень актуальным», оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации. Накануне Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников 9 марта 2022, 17:50

В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины. «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, «в связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания». Ранее Минобороны сообщило, что среди военнослужащих, учавствоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Москва заявила об отсутствии доверия публичным заявлениям Зеленского 9 марта 2022, 09:47

Текст: Наталья Ануфриева

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за «специфического состояния» украинского лидера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова заявила, что «всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным» в связи с «фактором достаточно специфического состояния» украинского лидера, передает радио Sputnik. «Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает – это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», – отметила она. По словам дипломата, очевидно также и то, что те тексты, которые озвучивает украинский лидер, зачитываются «с листа»: «Это кто-то все ему пишет. Учитывая, что киевский режим много лет находится в ручном управлении у США, несложно предположить, откуда идут все эти установки». Захарова добавила, что публичные заявления на высшем уровне должны подтверждаться конструктивом украинской позиции в ходе переговорного процесса с Россией. «Либо в качестве какого-то действительно оформленного решения, но опираться на интервью, заявления, комментарии в социальных сетях невозможно, если мы говорим об украинской стороне. Это и в лучшие времена никогда не являлось ориентиром их позиции», – сказала она. Ранее на Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны. До этого Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Танкиста из Красноярского края наградили званием Героя России 9 марта 2022, 12:43

Звание Героя России присвоили офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину из Красноярского края, звание присвоено за бои с националистами в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор края Александр Усс. «Нашему земляку, капитану Алексею Левкину присвоено звание Героя России. Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Левкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», – написал Усс во «ВКонтакте». Он пояснил, что Левкин остался прикрывать раненых, после чего добрался до возвышенности и корректировал артиллерийский огонь на протяжении всей ночи. Также капитан передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП. Ранее президент России Владимир Путин также присвоил комбату батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге звание Героя России посмертно. До этого глава государства присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за прорыв обороны на Украине. ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой 9 марта 2022, 02:25

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщил регулятор. «Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи», – приводит сообщение регулятора ТАСС. В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. ЦБ отмечает, что получить валюту можно будет в кассе банка. При этом граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. «Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт», – отмечает регулятор. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. «Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение», – указывает ЦБ. По данным регулятора, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте. Ранее аналитик и экономист Александр Разуваев призвал россиян не паниковать из-за падения курса рубля к американской и европейской валютам. Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом 9 марта 2022, 09:40 Текст: Александра Юдина

Усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников из Белого дома. Байден планировал обсудить с наследными принцами Саудовской Аравии и ОАЭ ситуацию на рынке нефти и цены на бензин. Одной из основных тем разговора также являлся вопрос поддержки Украины на международной арене. Несмотря на усилия аппарата президента, организовать телефонный разговор так и не удалось, пишет агентство Анадолу. Согласно информации Wall Street Journal, отношения между Байденом и наследными принцами переживают не самые лучшие времена. Принц Саудовской Аравии недоволен позицией Вашингтона по отношению войны в Йемене, где он не может заручиться полной поддержкой США. Он также призывает США усилить давление на Иран, а также отказаться от расследования по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Хашогги. С другой стороны, оба принца после отказа поговорить с Байденом, имели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в статье. Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов. МИД пообещал оперативно и чувствительно ответить на санкции Запада 9 марта 2022, 10:49

Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно, по всем направлениям, и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов», – передает РИА «Новости» слова дипломата. «Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения», – добавил он. Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Напомним, 2 марта глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска 9 марта 2022, 11:55 Текст: Александра Юдина

Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, пишет ТАСС. Отмечается, что вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи «Лугаком». Ранее на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Умеренного в отношении России кандидата в президенты Франции обвинили в сексуальных домогательствах 9 марта 2022, 10:41

Кандидата в президенты Франции правого движения «Реконкиста» Эрика Земмура обвинили в сексуальных домогательствах сразу восемь женщин. В видео, размещенном на французском новостном сайте Mediapart, сразу восемь женщин заявили, что Земмур якобы использовал свое положение известного журналиста во Франции для сексуальных домогательств в период с 1999 по 2019 год, передает The Wall Street Journal. Между тем по данным опроса, проведенного социологической службой Elabe, рейтинг действующего президента Франции Эммануэля Макрона вырос за неделю на 8,5 п. п., до 33,5%, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV. Ближайшим конкурентом Макрона в первом туре и кандидатом на выход во второй является кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 15% участников опроса. Однако если Ле Пен за неделю потеряла 2 п. п. рейтинга, то представитель левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 0,5 п. п. и с 13% занял третье место. Земмур был на четвертом месте с 11% – это сразу на три п. п. меньше, чем в опросе Elabe недельной давности. Таким образом, на фоне украинской повестки, которая практически затмила остальные темы на телевидении и в крупнейших печатных изданиях, шансы Макрона на переизбрание заметно выросли. Опрос проводился с 7 по 8 марта по Сети, сразу после оглашения Конституционным советом окончательного списка из 12 кандидатов, которые примут участие в первом туре. В опросе приняли участие 1580 жителей европейской части Франции старше 18 лет. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 10 и 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Так, нынешние власти в лице Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС России на Украине, однако Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО: «Франция должна инициировать срочные переговоры с западными партнерами и Россией для заключения соглашения, которое положило бы конец расширению НАТО на восток». В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск 9 марта 2022, 19:46

В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники. «С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС. Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть. «С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев. Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев.