США теряют важнейшего союзника в битве против России

Отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией можно назвать одной из основ существующего миропорядка и мировой власти доллара. И вот теперь мы видим целый ряд признаков того, что эти отношения находятся под угрозой. Арабы отказываются помогать Байдену в его санкционной битве против России. Почему такое произошло?

«Араба нельзя купить. Его можно только арендовать». Эта фраза, сказанная когда-то Лоуренсом Аравийским, полностью отражает специфику взаимодействия Соединенных Штатов с монархиями Персидского залива, и прежде всего с влиятельнейшими из них – Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовская Аравия. И возникает ощущение, что эта «аренда» сейчас заканчивается.

Пошли в отказ?

Так, в Эмираты с визитом прилетел Башар Асад – некогда, по мнению Запада и Залива, нелегитимный диктатор сирийского режима. Ныне это вполне себе респектабельный президент Сирии, которому с улыбкой жал руки де-факто правитель ОАЭ, а формально пока наследный принц Мохаммед аль-Нахайян.

Саудовская Аравия пошла еще дальше по антиамериканской дорожке. В середине марта стало известно, что Мохаммед бин Салман (кронпринц КСА и тоже де-факто правитель своего королевства) ведет переговоры с китайцами о продаже им нефти за юани. Не исключено, что решение об этом будет озвучено уже в мае, в ходе планируемого визита товарища Си в КСА.

И если это произойдет – это станет прямым нарушением соглашения, достигнутого между Эр-Риядом и Вашингтоном в 1974 году, когда саудиты обещали продавать нефть исключительно в долларах, а американцы в ответ давали Пустынному королевству гарантии безопасности. На сегодняшний день почти 80% глобальной торговли нефтью идет в долларах, и эксперты расценивают потенциальную сделку как серьезнейший удар по долларовой торговле. Ведь КНР закупает 25% саудовской нефти и является крупнейшим торговым партнером королевства.

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Более того, возникает впечатление, что срок «аренды» заканчивается не по обоюдному желанию сторон. В рамках существующих ныне союзных отношений США просят ОАЭ и КСА поучаствовать в кампании по давлению на Россию – хотя бы на нефтяном направлении. По данным Международного энергетического агентства, миру в сутки нужно порядка 100 миллионов баррелей нефти. Россия добывает десять, экспортирует пять и еще три миллиона нефтепродуктов. Нынешние отказы ряда стран покупать российскую нефть, по расчетам агентства, сократят объемы экспорта на 1,5 млн баррелей сырой нефти и один миллион баррелей нефтепродуктов. А значит, российское выпадение нужно чем-то замещать – в ином случае на рынке образуется дефицит, и Москва просто продаст свою нефть в другие страны.

Вариантов замены не так много. Иран готов выпустить 1,2 млн баррелей – но лишь после снятия санкций и ряда подготовительных мероприятий, которые могут занять до полугода. Венесуэла теоретически может дать больше миллиона – но там добыча падает из-за проблем, связанных с недостаточными инвестициями в нефтяную инфраструктуру. У всех остальных стран слишком мало резервов – у всех, кроме КСА и ОАЭ. Саудовская Аравия может нарастить добычу на два миллиона баррелей в день, ОАЭ – на 1,1 миллиона.

Именно поэтому Джозеф Байден лично пытался позвонить в Эр-Рияд и Абу-Даби с просьбой нарастить добычу – однако там с ним даже не стали разговаривать. В буквальном смысле – оба кронпринца просто не подошли к телефону.

Американский нарушитель и оскорбитель

Впрочем, винить за такое отношение Джозеф Байден может лишь себя. Ведь оно является следствием тех ошибок, которые США совершили в рамках своей «аренды» арабских монархий.

Так, Соединенные Штаты, по мнению ряда экспертов, не выполняли свои обязательства по соглашению 1974 года – то есть не гарантировали безопасность монархиям. И если при Трампе еще как-то удавалось договариваться, то с приходом Байдена ситуация резко осложнилась.

«Одним из первых внешнеполитических шагов новой администрации стало прекращение американской поддержки войны в Йемене, которую Саудовская Аравия (и ОАЭ – прим. ВЗГЛЯД) вела против поддерживаемого Ираном движения хуситов. Кроме того, движение было исключено из списка террористических организаций, а поставки оружия КСА приостановлены», – пишет Wall Street Journal. И это уже не говоря о попытках Байдена возродить ядерную сделку с Ираном, которая позволит Тегерану продолжать ядерные изыскания и рассматривается Саудовской Аравией как экзистенциальная угроза для существования королевства.

А 11 марта Джо Байден присвоил Катару статус «главного союзника, не входящего в НАТО» – в знак якобы многолетней поддержки эмиратом американской внешней политики в регионе. Ни у ОАЭ, ни даже у КСА, точно так же поддерживавших Америку все эти годы, такого статуса нет! А учитывая, что обе страны находятся в контрах с Катаром, подобная избирательность рассматривается ими как оскорбление.

Более того, Байден лично оскорбил и обоих кронпринцев. Так, после январского нападения хуситов на объекты в Абу-Даби (при помощи ракет и беспилотников) Байден позвонил Мохаммеду бин Заиду лишь через три недели. В ОАЭ это восприняли как серьезное унижение.

Еще более униженным себя чувствует Мохаммед бин Салман. «С тех пор как Джамаля Хашогги в 2018 году заманили в саудовское консульство в Стамбуле и там убили, западные лидеры старались держаться подальше от королевства и избегали фотосессий с кронпринцем», – пишет The Guardian. Байден не стал исключением – он вообще объявил бойкот кронпринцу Мохаммеду, и до нынешнего кризиса встречи с ним не искал.

Кронпринц отвечал игнором на игнор – рассказывают, что когда Байден говорил с королем Саудовской Аравии Салманом и попросил передать трубку его сыну (присутствовавшему тогда в комнате), Мохаммед бин Салман отказался ее брать под предлогом того, что Байден изначально запросил разговор именно с его отцом.

Неудивительно, что сейчас Мохаммед бин Салман не хочет ни разговаривать с Байденом, ни соглашаться на его просьбу о наращивании добычи нефти. Ведь это наращивание идет во вред интересам КСА, зарабатывающей большие деньги на росте цен на нефть. В 2020 году чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco составила 49 млрд долларов. В 2021 году эта сумма выросла до 110 миллиардов. Сейчас, на фоне нынешних цен на нефть, эксперты прогнозируют еще больший рост прибыли – до 140 миллиардов.

Поговорим?

Не сумев лично поговорить с кронпринцем, Байден отправил к нему доверенного эмиссара – в середине марта на Ближний Восток отправился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Считалось, что у Джонсона, в отличие от Байдена, сложились дружеские отношения с саудовским кронпринцем. Да и не только с ним. «Борис может разговаривать с лидерами стран Залива, в отличие от Байдена, и не выглядеть при этом как проповедник», – цитирует европейское издание Politico одного из британских министров. Помимо роли посланника, Джонсон хотел за счет визита усилить позиции Британии на Ближнем Востоке.

Правда, усилить не получилось – несмотря на «дружеские отношения», визит прошел не очень хорошо. Так, аккурат перед приездом Джонсона Саудовская Аравия провела самую массовую казнь заключенных за много десятилетий (одномоментно был казнен 81 человек). «Своего рода гангстерская демонстрация безнаказанности с немым вопросом: "Ну и что вы сделаете?".

Судя о всему, ответ будет "ничего"», – пишет британская The Guardian. Сделки тоже заключено не было, и Джонсон, по сути, вернулся в Лондон с пустыми руками. По словам лидера лейбористов Кира Стармера, Борис Джонсон «идет с протянутой рукой от диктатора к диктатору». И никто не подал!

Впрочем, не исключено, что Мохаммед бин Салман готов подать – на своих условиях. «По сути, Саудовская Аравия взяла своих союзников в заложники. Кронпринц Мохаммед понимает, что США и Великобритания остро нуждаются в его нефти, поэтому будет пытаться извлечь из этого дела максимальную прибыль», – говорит британский эксперт по КСА Мадави аль-Рашид.

Прибыль, которую Мохаммед бин Салман хочет получить, очевидна. Возобновление поддержки в йеменской операции, учет интересов КСА в ходе заключения ядерной сделки с Ираном, новые продажи оружия – но главным, по всей видимости, является признание статуса. Отказ от негласного бойкота и поддержка претензий наследного принца на престол (дело в том, что Мохаммед бин Салман не такой уж и легитимный кронпринц, поэтому после смерти отца у него могут возникнуть проблемы в процессе превращения в короля).

«Наследный принц стремится к международной легитимности, в этом его суть нынешних трений с США, что совершенно не означает отказ Эр-Рияда от стратегического союза с Вашингтоном. Байден сегодня добивается от него усилий по сохранению цены за баррель нефти в определенных пределах. Цель наследного принца – далеко идущая и стратегическая, цель Байдена – временная и тактическая», – пишет Институт Ближнего Востока.

Ряд экспертов призывают нынешнего президента США не идти на поводу у арабских монархий и силой (в том числе угрозами санкций и оружейным эмбарго) принудить их к сотрудничеству. Однако проблема в том, что такой подход может привести к еще большему уходу заливных монархий от Запада в сторону Востока и Севера. Иначе говоря, в сторону Китая и России.

В свое время уважаемые люди в Саудовской Аравии уже предупреждали Запад о том, что любые санкции против КСА могут повлечь переориентацию королевства на закупки вооружений у России и Китая. Да, для перехода с американского на российско-китайское вооружение нужно слишком много времени и денег – но никогда не стоит недооценивать чувство собственного достоинства араба, которого оскорбили нарушением условий аренды.