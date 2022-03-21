В США испугались последствий продажи нефти за юани Саудовской Аравией

Переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани являются еще одной «потенциально значительной потерей» США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.

Как напоминает издание, в 1974 году Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако нынешняя американская администрация подрывала эти договоренности на каждом шагу, и, судя по всему, саудовцам это надоело.

«Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Соединенные Штаты также сняли с хуситов статус террористов. Затем Белый дом отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду - это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце прошлого года», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Кроме того, Эр-Рияд «в ужасе» наблюдает за тем, как президент Байден согласовывает новую сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами, считают авторы статьи.

Вместе с тем США нужны все союзники, которых они могут сохранить в этом сложном регионе, подчеркивает издание. «Высоконравственные интернационалисты в администрации Байдена ошибочно полагают, что такие державы, как Америка, могут позволить себе роскошь взаимодействовать исключительно с нравственно безупречными союзниками», – говорится в статье.

Теперь Эр-Рияд пересматривает свои позиции, так как там поняли, что не стоит надеяться на Вашингтон. «Они видели враждебное отношение администрации Байдена и ужасающий вывод войск из Афганистана. Кронпринц (саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман) ответил отказом на призывы Байдена увеличить добычу нефти, и, если верить сообщениям, он даже отказался принять телефонный звонок президента США», – указывает издание.

При этом Пекин, как пишет издание, рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту, и в случае успеха переговоров сможет извлечь немалую выгоду. По мнению журналистов, ошибки в отношениях с Саудовской Аравией подчеркивают недостатки байденовской версии «добродетельного либерального интернационализма».

«В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки. Соединенные Штаты платят высокую цену на Украине за то, что они потеряли Саудовскую Аравию», – заключает американское издание.

Ранее экономист Егор Клопенко объяснил, что многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США.

Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.

Глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

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