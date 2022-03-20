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Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани вызвала тревогу в США
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«Бесцеремонное презрение» властей США к Саудовской Аравии побудило Эр-Рияд к «вызывающим тревогу» переговорам с Пекином о продаже нефти Китаю за юани, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.
Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным «убежищем», передает РИА «Новости».
«Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта – самосбывающееся пророчество, ведь она растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно», – говорится в стьатье.
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, стремлением США заключить сделку по иранской ядерной программе, а также поспешным выводом американских военных из Афганистана.
«Сметливый читатель заметит, что две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи», – утверждает Видбург.
Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Вместе с тем существует ряд факторов, из-за которых «первой ласточкой грядущей катастрофы» сделка с юанем может не стать, продолжает Видбург. Так, США покупают у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества нефти, что завозилось в 1990-х годах. При этом американский доллар, по ее мнению, «все же немного стабильнее юаня», даже с учетом того, что правительство Байдена «печатает деньги и транжирит их напропалую». А Китай, как утверждает Видбург, «кажется крепче, чем на самом деле», как «некогда Советский Союз».
«Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена», – заявила Видбург.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
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На Украине обвинили Порошенко в происходящей военной операции в стране
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции России – закрепления в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», – приводит слова Арестовича издание «Украинские новости», передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина оттягивает свой нейтралитет.
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Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Лукашенко назвал более опасное оружие, чем ядерное
В ходе интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал более опасное оружие в современном мире, чем ядерное.
По словам главы страны, речь идет о биологическом и кибероружии.
«Есть более опасное направление, чем ядерное оружие. Это биологическое оружие и кибероружие. Это гораздо опаснее. Человечество эту опасность еще не осознало, особенно кибероружие. В этом вся проблема. Мы все дрожим перед ядерным оружием, но кибероружие еще страшнее. Его трудно обнаружить, а главное мы не готовы его бояться», – заявил глава республики в ходе интервью японскому телеканалу TBS, фрагмент которого публикует Telegram-канал «Пул первого».
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран.
Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким на следующий день после гибели украинских десантников в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве похвастался хорошим настроением.
Отметим, по данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве погибло не менее 40-50 военнослужащих. Всего в разрушенных помещениях могло находиится около 200 военных. О пострадавших среди гражданских лиц не сообщалось.
Тем временем губернатор Николаевской области Ким, прославившийся своими ежедневными эфирами в соцсетях, рассказал жителям, что у него сегодня было «радостное событие – борщ и жаркое… поэтому спать я буду довольный и сытый».
Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал украинцам из двух «версий реальности», где одна – «власть сдала Мариуполь» и вторая – «власть – заботится о Мариуполе», просто верить во вторую. А то, что, ВСУ уже не будут пытаться пробиться к Мариуполю, так, по словам Арестовича, уже полстраны под контролем российских войск.
Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Экс-командующий ВДВ: Стратегические резервы российской армии не введены на Украину
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Российская армия пока обходится без использования стратегических резервов в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло», – рассказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
При этом Шпак отметил, что в операции участвуют все соединения ВДВ. «Не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках, их там приличное количество», добавил он.
Кроме того, по словам генерала, спецназ ВДВ тоже участвует в операции. В первую очередь это 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.
«Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко», – заключил Шпак.
Опубликовано видео уничтожения склада с украинским оружием ракетами «Кинжал»
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения гиперзвукововыми ракетами «Кинжал» склада с украинским оружием, это удалось сделать одним высокоточным ударом в подземный ангар.
Видеозапись публикует министерство обороны России, передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Отметим, что применение подобного рода ракет стало первым официальным в истории. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен 18 марта.
Напомним, что в феврале российская армия провела плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно совершили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Кинжал» – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.
Рогозин: Стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда
Стартовый комплекс российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Он будет законсервирован навсегда», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
Рогозин добавил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом».
Также он добавил, что ракетные двигатели РД-180, которые ранее поставлялись в США, будут использоваться в новой ракете «Союз-6».
Ранее Рогозин заявил, что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС.
Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя
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Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.
«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Мы выскочили из вертолёта, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», – рассказал летчик. Он добавил, что сейчас у него одно желание – вновь вернуться в свой вертолет: «Техсостав с машиной поработает и я её заберу обратно».
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован. Благодаря героизму экипажей передовой группы десантирование прошло без потерь, сообщило Минобороны.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
СМИ: Болгария расторгнет контракт с Газпромом до конца года
Болгария откажется от российского газа после того, как закончится действующий контракт с Газпромом, страна будет искать альтернативные источники газа, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев интервью Болгарскому национальному радио.
«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1–2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», – приводит «Коммерсант» слова Василева.
Он также заявил, что у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. По его словам, планируются использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России. Контракт на поставки газа от Газпрома заканчивается в июле 2022 года.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
Рогозин: США рассматривают возможность отключения России от GPS
США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у России есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», – сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», передает РИА «Новости».
По словам главы госкорпорации, «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, а она продолжит работать.
Российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Напомним, американский журналист издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Войска ДНР освободили Угледар
Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
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Генерал ВДВ объяснил тактику российских войск в ходе спецоперации на Украине
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Никакого «блицкрига» на Украине российская сторона не предполагала, хоть это и было вполне осуществимо, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Не стояло задачи с ходу взять Киев или, к примеру, Одессу. Это было бы вполне осуществимо, но эффект здесь был бы скорее политический, а не военный, к капитуляции противоположной стороны он бы не привел», – рассказал эксперт в интервью газете «ВЗГЛЯД».
По его словам, задача заключалась в том, чтобы оказать помощь ДНР, провести на Украине демилитаризацию и денацификацию. Именно эти задачи Россия сейчас успешно выполняет, продвигаясь вперед, заявил он.
Военная тактика включает в себя определенные методы противодействия противнику, все исходя из обстановки.
«Вышел на заданный рубеж – закрепился и осмотрелся, жди дальнейших указаний. Нет такой команды, чтобы к исходу дня что-то взять и захватить», – рассказал эксперт.
Он отметил важность сохранить жизни мирных жителей при продвижении российских войск через густонаселенные районы. Именно поэтому есть замедление наступательного порыва на юго-востоке Украины, где есть большая группировка украинской армии, прикрывающаяся гражданским населением, говорит Шпак.