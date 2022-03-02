Байден оправдался за провал на Украине

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2 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
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«На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса в Ростовской области Максим Богодвид/РИА Новости
Десятки тысяч беженцев из Донбасса прямо сейчас находятся в России. Где они все размещены, что думают о происходящем в Донбассе и на Украине, как воспринимают российскую помощь и как быстро намерены вернуться домой? Ответы на все эти вопросы на месте выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Каково быть ватником в осажденном Киеве

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь? Подробности...
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Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Подробности...
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Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов. Подробности...
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Байден оправдался за провал на Украине

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

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Грузия предала Украину

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Байден оправдался за провал на Украине

    «Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают», - провозгласил Байден
    		   2 марта 2022, 21:15
    Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Игорь Полежаев

    Президент США Джо Байден зачитал свое ежегодное обращение к Конгрессу в присутствии посла Украины, которую пригласила в Капитолий первая леди. Большая часть речь хозяина Белого дома действительно оказалась посвящена России и Украине – Байден пытался доказать, что «издержки и угрозы для Америки выросли», но Америка все-таки победит. Каким образом?

    После того, как президент США Джо Байден объявил о «сокрушительном секционном ответе на агрессию России» и еще раз посоветовался с партнерами в Европе, он исчез из поля зрения не только России, но и Америки. Хозяин Белого дома взял отпуск и отправился в Делавэр – крошечный штат на северо-востоке, который он представлял в Сенате 36 лет.

    Руководителям такого уровня предписывается отдыхать в спокойные для нации дни и с чувством выполненного долга, а это точно не случай Байдена. Дела у Байдена плохи.

    Седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5% – это рекорд почти за полвека. На южных рубежах продолжается миграционный кризис. В крупных городах фиксируют резкий рост преступности, в том числе убийств.

    В среде активных критиков Байдена из числа консерваторов (типичный пример – Такер Карлсон) было принято утверждать, что повышенное внимание президента к Украине продиктовано прежде всего невозможностью решить внутренние проблемы США –страны, где мало кто найдет Украину на карте.

    Теперь, когда военная операция ВС РФ в самом разгаре, Байден уже не может заявить, что «предотвратил войну» и «остановил Путина», как это предполагалось изначально. Введя полный набор своих «санкций из ада», президент США столкнулся с невозможностью повлиять на ситуацию так, чтобы это можно было трактовать в его пользу. 

    В реальности США на ситуацию, конечно, влияют, причем весьма деструктивным образом. По крайней мере, глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что Украина специально затягивает переговоры по указке из Вашингтона. Если это так (а это ведь так: переговорный процесс действительно затягивается, а для Киева мнение руководства США по-прежнему критично), то замысел американской стороны прозрачен: нужно больше военных и любых других потерь, чтобы потом использовать их как иллюстрацию в общественно-политическом процессе над Москвой.

    В том, что операция ВС РФ на Украине закончится для ВС РФ успешно, большинство американских венных аналитиков не сомневаются. Но Вашингтону хочется, чтобы крови при этом пролилось как можно больше.

    Однако поделиться этой стратегией в рамках ежегодного обращения к Конгрессу президент не мог – слишком кровожадно даже для американца, особенно – для американского демократа. Байден явно предпочел бы такой расклад, при котором он мог выставить себя миротворцем или объявить об отступлении России, но сейчас имеет то, что имеет.

    Согласно соцопросам, всего 36% американцев считают, что президент в состоянии справляться со своими обязанностями. А 62% респондентов уверены, что если бы на месте Байдена был Дональд Трамп, военного кризиса не случилось бы. Трамп, кстати, тоже в этом уверен

    За три дня до речи президента перед парламентариями, бывший президент выступил перед Конференцией консервативного политического действия, где обвинил Байдена в пренебрежении проблемами страны и в «дурости». «Похоже, границы Украины являются священными для американских демократов, в то же время им наплевать на разрушение границ США, и они готовы жертвовать суверенитетом Америки», – заявил Трамп, имея в виду миграционный кризис.

    Что же касается кризиса украинского, он охарактеризовал ситуацию так: «Дело не только в том, что Путин умен, хотя он умен, а в том, что наши лидеры глупы».

    Особая трудность для Байдена в том, что возможные способы решения части внутренних проблем страны противоречат идеологической доктрине демократов. Уже в рамках выступления перед Конгрессом президенту пришлось сместиться вправо, что вызвало новую волну критики, уже со стороны «прогрессивного крыла» его собственной партии.

    Например, он пообещал увеличить финансирование полиции, сокращенной в либеральных мегаполисах по требованию движения BLM – именно это, как считается, вызвало рост преступности. Второе непопулярное среди демократов решение – укрепление южной границы США, которую изо дня в день штурмуют нелегальные мигранты.

    На что Байден все-таки не пошел – это на размораживание нефтяных проектов США, что снизило бы цену на «черное золото» в условиях, когда удорожание топлива – главный двигатель инфляции, а инфляция – главная проблема в США. Этого бы ему не простило «зеленое» лобби.

    С другой стороны, фокус на нефтяных ценах не позволил Вашингтону пойти на санкции против российских торговых операций с энергоносителями – в этом случае цены подскочили бы еще сильнее.

    Президент также вынужден был признать, что санкционная война с Россией приведет к дополнительным убыткам для Америки. При этом новые идеи о том, как бы еще ограничить РФ, не навредив фатально самим себе, у США почти закончились.

    Чуть ли не в качестве последнего, сугубо символического козыря Байден достал из кармана закрытие неба для самолетов «с любым российским участием», включая чартерные рейсы. Ранее на аналогичный шаг пошли Канада и страны ЕС, Россия ответила зеркально, причем российские эксперты указывают, что в данном случае США скорее выстрелили себе в ногу, чем наказали Москву. 

    При таких вводных выкручиваться было трудно, и Байден выкрутился тем образом, что убытки от войны санкций – это плата за демократию, и что его политика на самом деле не обернулась полным провалом, а «смогла замедлить продвижение Путина».

    Подтвердить это он, конечно, ничем не может, но утверждает, что «настоящий ущерб» Россия почувствует позднее. То есть результаты санкционной политики нельзя предъявить прямо сейчас, но «экономика России шатается». В Кремле устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на это ответили: экономика испытывает серьезный удар, но запас прочности есть, так что на ногах устоит.

    «Путин может оцепить Киев танками, но он не получит душу иранского народа», – также провозгласил Байден, породив тем самым очередной «байденизм».

    В сухом остатке получается, что американцам просто предлагают верить, что политика, которую большинство не одобряет, на самом деле правильная и приведет страну к успеху, просто потом. Предельно слабое резюме с учетом, что именно сейчас американцы переживают кризис доверия к главе государства.

    Идет к тому, что через семь месяцев демократы с треском проиграют довыборы в Конгресс, потеряв монополию на власть и похоронив свой грандиозный план по захвату страны, а сам Байден станет «хромой уткой» уже на втором году правления. Но это «столкновение с демократией», к сожалению, не означает того, что США как держава и Вашингтон как вместилище политической элиты потеряют возможность вредить России и влиять на ситуацию на Украине так, чтобы там пролилось как можно больше крови, а цена операции для Москвы оказалась высока.


     
     
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