Байден оправдался за провал на Украине

Президент США Джо Байден зачитал свое ежегодное обращение к Конгрессу в присутствии посла Украины, которую пригласила в Капитолий первая леди. Большая часть речь хозяина Белого дома действительно оказалась посвящена России и Украине – Байден пытался доказать, что «издержки и угрозы для Америки выросли», но Америка все-таки победит. Каким образом?

После того, как президент США Джо Байден объявил о «сокрушительном секционном ответе на агрессию России» и еще раз посоветовался с партнерами в Европе, он исчез из поля зрения не только России, но и Америки. Хозяин Белого дома взял отпуск и отправился в Делавэр – крошечный штат на северо-востоке, который он представлял в Сенате 36 лет.

Руководителям такого уровня предписывается отдыхать в спокойные для нации дни и с чувством выполненного долга, а это точно не случай Байдена. Дела у Байдена плохи.

Седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5% – это рекорд почти за полвека. На южных рубежах продолжается миграционный кризис. В крупных городах фиксируют резкий рост преступности, в том числе убийств.

В среде активных критиков Байдена из числа консерваторов (типичный пример – Такер Карлсон) было принято утверждать, что повышенное внимание президента к Украине продиктовано прежде всего невозможностью решить внутренние проблемы США –страны, где мало кто найдет Украину на карте.

Теперь, когда военная операция ВС РФ в самом разгаре, Байден уже не может заявить, что «предотвратил войну» и «остановил Путина», как это предполагалось изначально. Введя полный набор своих «санкций из ада», президент США столкнулся с невозможностью повлиять на ситуацию так, чтобы это можно было трактовать в его пользу.

В реальности США на ситуацию, конечно, влияют, причем весьма деструктивным образом. По крайней мере, глава МИД РФ Сергей Лавров убежден , что Украина специально затягивает переговоры по указке из Вашингтона. Если это так (а это ведь так: переговорный процесс действительно затягивается, а для Киева мнение руководства США по-прежнему критично), то замысел американской стороны прозрачен: нужно больше военных и любых других потерь, чтобы потом использовать их как иллюстрацию в общественно-политическом процессе над Москвой.

В том, что операция ВС РФ на Украине закончится для ВС РФ успешно, большинство американских венных аналитиков не сомневаются. Но Вашингтону хочется, чтобы крови при этом пролилось как можно больше.

Однако поделиться этой стратегией в рамках ежегодного обращения к Конгрессу президент не мог – слишком кровожадно даже для американца, особенно – для американского демократа. Байден явно предпочел бы такой расклад, при котором он мог выставить себя миротворцем или объявить об отступлении России, но сейчас имеет то, что имеет.

Согласно соцопросам, всего 36% американцев считают, что президент в состоянии справляться со своими обязанностями. А 62% респондентов уверены, что если бы на месте Байдена был Дональд Трамп, военного кризиса не случилось бы. Трамп, кстати, тоже в этом уверен.

За три дня до речи президента перед парламентариями, бывший президент выступил перед Конференцией консервативного политического действия, где обвинил Байдена в пренебрежении проблемами страны и в «дурости». «Похоже, границы Украины являются священными для американских демократов, в то же время им наплевать на разрушение границ США, и они готовы жертвовать суверенитетом Америки», – заявил Трамп, имея в виду миграционный кризис.

Что же касается кризиса украинского, он охарактеризовал ситуацию так: «Дело не только в том, что Путин умен, хотя он умен, а в том, что наши лидеры глупы».

Особая трудность для Байдена в том, что возможные способы решения части внутренних проблем страны противоречат идеологической доктрине демократов. Уже в рамках выступления перед Конгрессом президенту пришлось сместиться вправо, что вызвало новую волну критики, уже со стороны «прогрессивного крыла» его собственной партии.

Например, он пообещал увеличить финансирование полиции, сокращенной в либеральных мегаполисах по требованию движения BLM – именно это, как считается, вызвало рост преступности. Второе непопулярное среди демократов решение – укрепление южной границы США, которую изо дня в день штурмуют нелегальные мигранты.

На что Байден все-таки не пошел – это на размораживание нефтяных проектов США, что снизило бы цену на «черное золото» в условиях, когда удорожание топлива – главный двигатель инфляции, а инфляция – главная проблема в США. Этого бы ему не простило «зеленое» лобби.

С другой стороны, фокус на нефтяных ценах не позволил Вашингтону пойти на санкции против российских торговых операций с энергоносителями – в этом случае цены подскочили бы еще сильнее.

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Президент также вынужден был признать, что санкционная война с Россией приведет к дополнительным убыткам для Америки. При этом новые идеи о том, как бы еще ограничить РФ, не навредив фатально самим себе, у США почти закончились.

Чуть ли не в качестве последнего, сугубо символического козыря Байден достал из кармана закрытие неба для самолетов «с любым российским участием», включая чартерные рейсы. Ранее на аналогичный шаг пошли Канада и страны ЕС, Россия ответила зеркально, причем российские эксперты указывают, что в данном случае США скорее выстрелили себе в ногу, чем наказали Москву.

При таких вводных выкручиваться было трудно, и Байден выкрутился тем образом, что убытки от войны санкций – это плата за демократию, и что его политика на самом деле не обернулась полным провалом, а «смогла замедлить продвижение Путина».

Подтвердить это он, конечно, ничем не может, но утверждает, что «настоящий ущерб» Россия почувствует позднее. То есть результаты санкционной политики нельзя предъявить прямо сейчас, но «экономика России шатается». В Кремле устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на это ответили: экономика испытывает серьезный удар, но запас прочности есть, так что на ногах устоит.

«Путин может оцепить Киев танками, но он не получит душу иранского народа», – также провозгласил Байден, породив тем самым очередной «байденизм».

В сухом остатке получается, что американцам просто предлагают верить, что политика, которую большинство не одобряет, на самом деле правильная и приведет страну к успеху, просто потом. Предельно слабое резюме с учетом, что именно сейчас американцы переживают кризис доверия к главе государства.

Идет к тому, что через семь месяцев демократы с треском проиграют довыборы в Конгресс, потеряв монополию на власть и похоронив свой грандиозный план по захвату страны, а сам Байден станет «хромой уткой» уже на втором году правления. Но это «столкновение с демократией», к сожалению, не означает того, что США как держава и Вашингтон как вместилище политической элиты потеряют возможность вредить России и влиять на ситуацию на Украине так, чтобы там пролилось как можно больше крови, а цена операции для Москвы оказалась высока.