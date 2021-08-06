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6 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
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Возможна ли сегодня ядерная война?

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Зачем США наступают на горло своим оружейникам

    Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека    6 августа 2021, 12:40
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина

    США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?

    Администрация президента США Джо Байдена готовится огласить новую политику в сфере экспорта вооружений и связать ее с соблюдением прав человека. Как заявили Reuters в администрации, о новых правилах официально будет объявлено в сентябре. «В ряде случаев появятся дополнительные условия для получения одобрения», – добавил источник в Конгрессе США.

    По его словам, новая политика создаст сложности при продаже прежде всего автоматического стрелкового оружия и оборудования для наблюдения, которое может использоваться полицией против гражданского населения. Что касается реализации более крупных систем вооружений, таких как зенитно-ракетные комплексы или системы для военного флота, то новые меры смогут лишь замедлить продажу, но таким контрактам все равно дадут зеленый свет.

    В самой администрации допускают, что обновленная политика в первую очередь повлияет на продажи оружия Филиппинам, где правозащитные группы призвали к расследованию жестокости силовиков во время рейдов. В частности, неоднократно сообщалось о том, что при борьбе с наркоторговцами те могли уничтожаться на месте без суда и следствия.

    Вашингтон считает Манилу стратегически важным союзником по противодействию Китаю в регионе, но плохая репутация местных силовиков побудила Демпартию к тому, чтобы запретить сотрудничество США и Филиппин в области торговли оружием. Впрочем, после угроз президента Дудерте разорвать военное соглашение с США, инициатива американских законодателей развития не получила.

    Напомним, США являются крупнейшим в мире продавцом оружия, зарабатывая на нем более 175 млрд долларов в год. В период с 2016 по 2020 год 47% экспорта вооружений США шло в страны Ближнего Востока. Только на Саудовскую Аравию, которая не славится соблюдением прав человека, приходилось 24% от общего объема американского экспорта вооружений.

    Репутация Эр-Рияда сильно пострадала после убийства в Турции осенью 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи, который выступал с резкой критикой в адрес королевской семьи и особенно наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Однако тогдашний президент США Дональд Трамп сказал, что Эр-Рияд тратит миллиарды «на закупку военной техники у Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и многих других крупных оборонных подрядчиков США», и расторжение контрактов было бы «глупостью».

    В этой связи новые правила Байдена, вероятно, станут отходом от политики Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США. Более того, в январе этого года Белый дом ввел временный запрет на продажу вооружения Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Также должны быть пересмотрены договоры о продаже высокоточных боеприпасов.

    Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов уверен: даже если американцы начнут увязывать поставки своих вооружений с правами человека, для российского ВПК ничего не изменится. «В страны, где нарушаются права человека, например, африканские, американцы и так ничего не поставляют. А «серьезные пацаны» вроде Саудовской Аравии всегда смогут найти объяснение, почему им нужно оружие. Как правило, те рынки, с которыми работают американцы, для России практически закрыты», – пояснил эксперт.

    По его словам,

    если американцы уйдут с оружейного рынка стран Ближнего Востока, «это не значит, что страны региона сразу же придут за оружием к России».

    С тем же Ираком, куда США поставляют оружие, мы и так сотрудничаем. 

    Эксперт уверен, что на деле данная инициатива Белого дома останется политической декларацией и до реальных ограничений поставок дело не дойдет. «Байден отрабатывает повестку демократов. По факту, возможно, будет разорвана пара сделок, но принципиально ничего не изменится», – заверил собеседник.

    В свою очередь руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подчеркивает, что подобные сделки одобряет Конгресс и «решающее слово именно за ним». «С другой стороны, для американского ВПК вряд ли что-то серьезно изменится. Заявления об увязке экспорта с правами человека – это, скорее, некие «шаги за сценой», – уверен эксперт.

    Впрочем, Пухов не исключает, что в случае ограничений поставок из США для России открывается «окно возможностей в области экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают как поступать».

    «Также не стоит забывать, что российский и американский рынки вооружений в значительной степени разведены. Мы конкурируем с американцами прежде всего на рынке Индии, которую на Западе любят называть «крупнейшей демократией», – продолжил эксперт.

    При этом в конкуренции за новые рынки с Китаем у Москвы есть ряд преимуществ. Российское оружие надежнее и хорошо себя зарекомендовало. «Китайские вооружения, которые могут быть востребованы арабскими монархиями и странами Персидского залива, в значительной степени являются «сырыми» – часто, например, возникают проблемы с двигателями. Поэтому для нас и здесь открывается окно возможностей», – добавил Пухов.

    В то же время военный эксперт Сергей Денисенцев напомнил, что на протяжении десятилетий между США и Саудовской Аравией существовала негласная сделка: саудиты покупают у Штатов вооружение и таким образом поддерживают американский ВПК, а американцы не лезут во внутриполитические дела Эр-Рияда.

    «Но заявить о смене политики в области экспорта и перейти от слов к делу – не одно и то же. Я сомневаюсь, что американцы пойдут на такой шаг. Но даже если по политическим причинам это произойдет – оружие из США может поставляться в проблемные страны под видом британского», – допускает эксперт.

    «У России есть ниши на местных рынках, но нарастить свое присутствие нам будет сложно по трем причинам. Во-первых, из-за высокой конкуренции с поставщиками из стран НАТО. Во-вторых, из-за сосредоточения в той же Аравии огромных запасов оружия совершенно другой инженерной школы. В-третьих, из-за неготовности Москвы выступать в роли полноценного модератора урегулирования местных конфликтов», – констатирует эксперт. На этом фоне рынок Филиппин для России выглядит совсем малозначимым, добавляет Денисенцев.

    В среде американистов также усомнились в том, что оружейники позволят Белому дому наступить себе на горло.

    «Администрация Байдена для обеспечения прав человека использует инструмент градации всех стран в зависимости от их уровня демократичности. Соответственно, если страна авторитарна, Вашингтон грозит ограничить с ней партнерство, торговлю или ввести санкции», – объяснил политолог Малек Дудаков.

    «Тем самым Вашингтон планирует стимулировать «демократизацию» целого ряда стран. Но пока что все остается на уровне риторики. Индустрия оборонно-промышленного комплекса находится за пределами сентенций о демократии, – указывает политолог. – Американцы не прекратят экспорт вооружений в страны, которые не выделяются особой демократичностью – Саудовскую Аравию, Филиппины и другие».

    Дудаков отмечает, что «для США это просто важный декларативный жест». «Во-первых, они будут мотивировать отдельные страны двигаться в сторону байденовского понимания демократии. А во-вторых, Белый дом будет использовать это как некую дубинку, висящую над странами с альтернативным пониманием демократии. И для Байдена это очень важно по внутриполитическим причинам», – резюмировал Дудаков.

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