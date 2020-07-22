Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

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22 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским Вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...

Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
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Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
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      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

              Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС Турции   22 июля 2020, 11:26
              Фото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским Вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя.

              Скандал, конечно, был огромный.

              Сначала Соединенные Штаты заключают с Турцией важнейший для нее военно-политический контракт. Анкаре не просто обещают продать новейшие истребители-бомбардировщики F-35 (которые серьезно усилили бы потенциал турецкой армии и были бы полезны в плане агрессивной внешней политики Эрдогана на Ближнем Востоке), а допускают до производства компонентов для этих самолетов. Кроме того, Турция стала бы ремонтным хабом для F-35, купленных странами региона.

              Престиж, деньги, возможности, технологии – все это было обещано Анкаре.

              Жестоко обманули

              И всего этого она была лишена после того, как решила приобрести у России системы С-400. Ответом американцев на эту покупку стала приостановка всех обязательств перед Турцией по контракту F-35. Формально потому, что эксплуатация новейших самолетов рядом с российской системой ПВО поможет российским инженерам как-то считать информацию об уязвимостях F-35, а де-факто просто потому, что Анкара посмела купить оружие у Москвы.

              Изначально Вашингтон хотел решить конфликт с Анкарой по-братски. Ведущие республиканцы в сенате прямым текстом предлагали туркам размен: Соединенные Штаты возобновляют сотрудничество с Турцией по программе F-35, в обмен на что Анкара продает Вашингтону приобретенную Эрдоганом у Российской Федерации систему С-400. Деньги на покупку российского оружия даже были предварительно внесены в оборонный бюджет на 2021 год.

              Американцам нужна эта система для изучения – не только для того, чтобы противостоять Москве, но и для того, чтобы противостоять другим странам, которые приобретут С-400 для защиты от американской демократии, летящей на крыльях бомбардировщиков. Например, Китаю, который уже приобрел российские системы и разрабатывает их аналоги. Однако шансы на реализацию этого плана были, мягко говоря, невысоки – Турция отказалась от такой сделки, которая стала бы смертельным ударом как по авторитету Эрдогана (позиционировавшего покупку С-400 как пример турецкого суверенитета), так и для связей Анкары с Москвой.

              Поэтому пришлось решать конфликт по-хозяйски – то есть идти на уступки Турции лишь там, где это необходимо.

              Самолеты Анкаре так и не дали. После года мытарств и сомнений Вашингтону удалось пристроить F-35, которые были собраны для турецких ВВС частной компанией «Локхид Мартин». Их, как стало теперь известно, приобретает Пентагон, а также оплачивает все необходимые модификации для вооруженных сил Соединенных Штатов.

              Что же касается турецких поставщиков для производства F-35, то тут пришлось идти на уступки. Изначально Конгресс был настроен в скорейшие сроки вышвырнуть Анкару из проекта и требовал от Пентагона быстрее работать над планами по замене турецких поставщиков на альтернативных производителей в программе создания самолета. Дедлайн на изгнание турок из проекта ставился на март 2020 года, и на это благородное дело было выделено почти 300 миллионов долларов. Однако затем сроки решили сдвинуть, а контрактные обязательства с турецкими поставщиками все-таки выполнить и покупать у них комплектующие для самолета до 2022 года.

              Дело в том, что Турция производит более 900 различных деталей самолета, из которых более 400 создается исключительно турками.

              Стоимость контрактных обязательств перед Анкарой составляет почти девять миллиардов долларов – и сами турки подсчитали, что разрыв этих контрактов будет стоить Америке 600 миллионов долларов плюс рост себестоимости производства от семи до девяти миллионов за каждый собранный самолет. Поэтому, по словам представителя Пентагона Майка Эндрюса, чтобы избежать «дорогостоящих, разрушительных и расточительных разрывов контрактов», и было принято решение выполнить действующие контракты, после чего перейти на альтернативных поставщиков.

              Собственно, сами турки согласились производить комплектующие даже с учетом отказа Вашингтона поставлять Анкаре готовые F-35. Большие деньги, а также опыт производства с последующим его применением в турецком ВПК важнее, чем какая-то обида.

              Настроение и репутация

              Казалось бы, теперь конфликт можно считать урегулированным – однако это не так. Капитолий требует продолжения – в Конгрессе складывается антитурецкий консенсус. Конгрессмены «обеспокоены направлением, в котором идет Турция под руководством Эрдогана. Нарушающая права человека в Сирии, безосновательно арестовывающая американцев в Анкаре, сотрудничающая в военной сфере с Россией, Турция не ведет себя как ответственный игрок и не работает вместе с Западом на том уровне, который мы ожидаем от страны – члена НАТО».

              Оснований надеяться, что Турция начнет оправдывать их ожидания, у американских политиков нет. Планы Реджепа Эрдогана по превращению его страны в новую Османскую империю (если уж не владеющую, то хотя бы контролирующую территории от Марокко до границ Ирана) представляют собой серьезную угрозу даже не интересам, а безопасности Запада.

              Конечно, в Анкаре есть и альтернативные точки зрения. «Правящая Партия справедливости и развития противостоит двум другим политическим силам, созданным против нее и возглавляемым бывшими соратниками Эрдогана. И если сам Эрдоган и его окружение выступают за большую самостоятельность Турции, то его соперники стремятся к большей связи с США», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков. Однако шансы на политическую победу противников Эрдогана невелики, а помочь им в организации переворота Запад не может (одна такая попытка четыре года назад не просто провалилась, а резко повысила авторитет турецкого султана).

              Так что решение по F-35 – это лишь временное затишье.

              Новый ураган в американо-турецких отношениях может наступить уже скоро – например, если конгрессмены продавят новые санкции в отношении Анкары за нарушение «Акта о противодействии врагам Америки через санкции». Он запрещает третьим странам не только строить вместе с русскими «Северный поток – 2», но и покупать у них серьезные оружейные системы. Например, С-400.

              Однако следствием этих санкций вряд ли будет подчинение Эрдогана. «В этой ситуации усиление санкционного давления, да и просто давления на Турцию приводит к обратному эффекту: Анкара очень самолюбива и отвечает на давление еще большим стремлением к самостоятельности и активизацией сотрудничества с другими игроками. Например, с Россией – не выходя из НАТО, Турция укрепляет связи с Москвой в области экономики и безопасности. Покупает С-400 и обсуждает другие контракты, которые позволят Анкаре достичь большей самостоятельности в своем ВПК», – поясняет Владимир Аватков. Контракты, которые станут прологом новой бури.

              Впрочем, главный ущерб США от истории с F-35 будет не от испорченных отношений с Анкарой.

              Весь мир увидел, что Соединенные Штаты являются ненадежным партнером в вопросах закупки вооружений. Они с легкостью отказываются от заключенных контрактов. И даже не потому, что в стране произошел переворот (как это было с Египтом, куда американцы отказывались поставлять оружие после свержения «Братьев-мусульман» и президента Мохаммеда Мурси), а просто потому, что страна смеет сотрудничать с противником Соединенных Штатов.

              А поскольку покупка оружия происходит не по принципу «приобрел – заплатил – отвалил» (поставщики оружия затем его обслуживают, военные обучаются работать именно на этом вооружении – и страна-поставщик оказывает серьезное влияние на развитие вооруженных сил государства-реципиента), то перед потенциальными покупателями теперь может стоять дилемма. Они могут заказывать дорогое и навороченное оружие у США – а потом жить под дамокловым мечом срыва контракта или же зависимости их вооруженных сил от ненадежных поставщиков. Либо выбрать другую страну-продавца (Россию, а в перспективе Китай или даже Турцию), которая не связывает исполнение своих контрактных обязательств с выполнением покупателем каких-то политических условий.

              Выбор, как говорится, очевиден – как и ущерб для американской политики от такого выбора. 


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