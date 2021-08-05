Эксперт оценил планы США увязать экспорт вооружений с правами человека

«Подобные заявления открывают для России окно возможностей в области оружейного экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Руслан Пухов, комментируя намерение Вашингтона увязать экспорт вооружений с правами человека.

«Очевидно, что планы Байдена идут вразрез с политикой, которую вел Трамп. Он был прагматиком и к теме прав человека относился сдержаннее, чем демократы», – отметил руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«При этом у американцев при продаже оружия всегда муссировался вопрос ценностей. Учитывая тот факт, что подобные сделки одобряет Конгресс, то решающее слово – именно за ним. С другой стороны, для американского ВПК вряд ли что-то серьезно изменится. Заявления об увязке экспорта с правами человека – это, скорее, некие «шаги за сценой», – добавил собеседник.

«Тем не менее, подобные заявления открывают для России окно возможностей в области экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – подчеркнул Пухов.

«Также не стоит забывать, что российский и американский рынки вооружений в значительной степени разведены. Мы конкурируем с американцами прежде всего на рынке Индии, которую на Западе любят называть «крупнейшей демократией», – продолжил эксперт.

«А что касается китайских экспортеров, то они считаются нашими конкурентами. Другое дело, что китайские вооружения, которые могут быть востребованы арабскими монархиями и странами Персидского залива, в значительной степени являются «сырыми» – часто, например, возникают проблемы с двигателями. Поэтому для нас и здесь открывается окно возможностей», – резюмировал Пухов.

Ранее стало известно, что Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США.

Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение.

При этом в период с 2016 по 2020 год 47% экспорта вооружений США пришлось на страны Ближнего Востока. Причем на одну только Саудовскую Аравию, которая не славится соблюдением прав человека, приходилось 24% общего объема американского экспорта вооружений.

Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая.

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