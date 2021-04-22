Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии

Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина

«Главный внешнеполитический месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Если помешаете – пеняйте на себя. Надеюсь, это будет понятно коллективному Западу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Это было послание политикам и гражданам страны, которая уверена в своем положении и в том, что она будет развиваться суверенным образом. Оглядок никаких нет», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Внешнеполитический блок выступления президента, по словам эксперта, был очень компактным, но при этом выразительным. «Главный месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Любая попытка помешать нам делать внутри страны то, что мы хотим, встретит существенный отпор», – сказал собеседник.

Дробницкий также отметил, что «фраза Путина о том, что «организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», довольно жесткая». «Путин говорил о том, что у нас настолько серьезные задачи внутри страны, что мы не можем себе позволить, чтобы кто-то нам помешал. Если помешаете – пеняйте на себя. Это было сильно, емко, надеюсь, что этот жесткий сигнал будет понятен коллективному Западу», – отметил эксперт.

Политолог добавил, что в целом президент выступил с позиций внутреннего развития. «Каждый раз, когда говорилось про иностранные государства, подчеркивалось, что не особо важно, что происходит за рубежом, а важно, как развивается Россия. Акцентировалось сравнение с другими странами только в том смысле, что Россия лучше что-то сделала, чем страны коллективного Запада и вообще кто-то в мире», – заключил собеседник.

В среду Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.

«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.

Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.

«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. При этом Россия сама будет определять, где именно проходят эти красные линии.

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