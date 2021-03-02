США обещали не игнорировать нарушения прав человека в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия должна прекратить гонения на диссидентов, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

США призвали Саудовскую Аравию «предпринять дополнительные шаги к тому, чтобы отменить запрет на перемещения освобожденных (диссидентов), отменить приговоры и разобраться с делами в отношении защитников прав женщин и других активистов». Госдеп заявил, что не намерен «игнорировать или снижать значение нарушений» прав человека. Вашингтон ценит отношения с Эр-Риядом, но их развитие зависит от действий Саудовской Аравии.

Комментируя вопрос продажи оружия Саудовской Аравии, Прайс сказал, что в США «для любой продажи или передачи вооружений теперь установлена процедура». «В ходе которой в каждом конкретном случае будет производиться оценка предложенной продажи и передачи оружия на основе двух критериев: наши интересы и наши ценности», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что у двух стран «прочные отношения между вооруженными силами». Он ожидает, что «эти отношения будут сохраняться в силу правильных причин». Кирби «не известно об изменениях в отношениях между вооруженными силами». «Говоря военным языком, у нас есть там, в Саудовской Аравии, обязательства. И мы продолжим их выполнять», – приводит слова Кирби ТАСС.

В свою очередь, постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими заявил, что выпущенный на прошлой неделе доклад американской разведки по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогджи не содержит никаких доказательств причастности наследного принца Мухаммеда бен Салмана к этому преступлению. Как заявил постпред, «в основе доклада лишь то, что могло быть, должно было быть или, возможно, произошло», доклад «не доказывает ничего, кроме наличия сомнения».

Аль-Муаллими отметил, что «кронцпринц взял на себя смелость по принятию моральной ответственности, передал обвиняемых правосудию и сделал шаги по реформированию системы безопасности и разведки». Эр-Рияд предложил двигаться вперед и заниматься серьезным глобальными вопросами вместо возвращения к убийству трехлетней давности.