В Харькове прогремел взрыв

Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

«Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.

Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.

Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.

Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.