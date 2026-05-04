    Дети-бандиты заставляют Европу пересматривать свои принципы
    США анонсировали проект по выводу запертых в Ормузе судов
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    4 мая 2026, 08:35 • Новости дня

    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Звуки взрыва раздались в городе Харьков, подконтрольном украинским военным, об этом сообщили украинские СМИ утром в понедельник.

    Взрыв раздался в городе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    До этого взрывы фиксировались в городах Запорожье и Харьков и Изюм.

    Еще раньше в Сумах прогремела серия взрывов.

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тыс. украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет Times.

    Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    «Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.

    Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.

    Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.

    Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.

    3 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников демонстрируют прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Новые материалы подтверждают прямую причастность украинского лидера к фигурантам громких расследований, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал обнародованные данные о махинациях.

    «Публикация очередной порции «пленок Миндича» дает достаточно отчетливое представление, как устроена не только коррупционная часть украинской властной ОПГ, но и вся система власти киевского режима во главе с Зеленским», – сказал дипломат.

    Он добавил, что глава государства тесно связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, бывшим руководителем Минюста Германом Галущенко и главой офиса президента Андреем Ермаком. По словам посла, именно эти люди выступают главными советниками при принятии ключевых государственных решений.

    Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

    Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о присутствии Елены Зеленской на этих скандальных аудиозаписях.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина разъяснила американскому Конгрессу детали данного крупного коррупционного дела.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    3 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне объявленной воздушной тревоги жители Харькова и Кривого Рога сообщили о серии взрывов, прогремевших на окраинах городов в воскресенье, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное»: «Серия взрывов прогремела на окраине Харькова». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в части Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. В украинском СМИ отметили, что инцидент произошел также на фоне воздушной тревоги. Согласно актуальным данным, сигнал тревоги сохраняется в ряде районов Днепропетровской области.

    Накануне взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины.

    Кроме того, в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, также взрывы раздались в Полтаве.

    3 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    В Николаеве на Украине прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    В городе Николаев на юге Украины прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Согласно сообщению, информация о причинах и последствиях инцидента пока не раскрывается.

    В связи с произошедшим в нескольких регионах страны, включая Николаевскую область, объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве прогремели взрывы.

    В городе ранее прозвучала серия взрывов.

    Николаев оказался частично обесточен.

    3 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Зеленский рассказал о запросе у Норвегии поставок газа на Украину к зиме

    Зеленский напомнил премьеру Норвегии о поставках газа Украине к зиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале, о чем просил премьер-министра Норвегии Йонаса Гарома Стёре, отметив, среди прочего запрос поставок газа Украине к следующей зиме.

    Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре в Ереване и передал ему благодарность «за всю поддержку для нашей страны», в частности, за почти 1 млрд долларов военной поддержки.

    «Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Сообщил о потребностях страны, в частности в отношении природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности. В марте на Украине полностью закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о договоренностях по передаче Киеву списанной техники с европейских станций.

    Инфраструктура «Нафтогаза» 2 мая получила повреждения в трех регионах Украины.

    4 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией поразили 117 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

    Напомним, в этот период над Ростовской областью нейтрализовали порядка 20 украинских беспилотников.

    На подлете к Москве уничтожили два БПЛА ВСУ.

    4 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    Премьер Финляндии пообещал Зеленскому усилить защиту страны от дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о готовности усилить защиту воздушного пространства страны на фоне инцидентов с БПЛА, залетавшими с Украины.

    Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость поддерживать обороноспособность. Однако, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в на территорию нашей страны», – заявил Орпо порталу Yle.

    По словам премьера Финляндии, правительство располагает достоверной информацией о событиях в ночное время. Он отметил, что нарушения воздушного пространства всегда являются серьезным инцидентом.

    Орпо заявил, что Финляндия обладает хорошими возможностями для мониторинга и защиты своего воздушного пространства от атак БПЛА и в ближайшем будущем эти возможности будут значительно усилены.

    Премьер-министр считает, что представители руководства Украины будут осторожнее, чтобы их беспилотники больше не направлялись в Финляндию.

    Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    4 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Христофору предупредил о мести Трампа Зеленскому за удары БПЛА по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по территории России, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по российской территории, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что посланники Трампа не торопятся прибывать в Киев, так как «не видят смысла» в визите, однако считает, что истинная причина заключается в желании Трампа отомстить Зеленскому за удары по России, что, по его словам, влияет на рост цен на нефть.

    Эксперт подчеркнул, что американский президент не собирается игнорировать действия украинской стороны, из-за чего перспектива мирного урегулирования «повисла в воздухе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о снижении интереса Дональда Трампа к ситуации на Украине.

    Кушнер и Уиткофф отменили запланированную поездку в Киев.

    Зеленский заявил, что уверен в том, что «пересидел» Трампа.

    4 мая 2026, 05:05 • Новости дня
    Пушилин назвал сотрудников украинских ТЦК «очень богатыми людьми»

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокий уровень коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине связан с регулярными случаями вымогательства крупных сумм за освобождение от службы, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    По его словам, коррупционная составляющая в ТЦК на Украине достаточно велика.

    «Тэцэкашники – очень богатые люди, свидетельств этому масса», – заявил Пушилин ТАСС.

    Глава ДНР подчеркнул, что в открытых источниках немало доказательств высокого уровня коррупции в этих структурах.

    Он напомнил, что недавно в Одессе были задержаны сотрудники ТЦК, которые вымогали деньги за освобождение людей от службы.

    «Причем не стесняясь, если не ошибаюсь, 30 тыс. долларов за освобождение, повторное освобождение конкретного человека. Они вымогали, за что были задержаны, арестованы, ближайшая судьба неизвестна», – добавил Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский соврал о причинах насильственной мобилизации в ВСУ. На Украине сформировались группы для расправы с ТЦК. На Украине объявили об усилении рейдов по спортзалам для мобилизации.


    4 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    Слюсарь: За ночь над Ростовской областью уничтожили около 20 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник над Ростовской областью нейтрализовали порядка 20 украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Дроны атаковали Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы, указал Слюсарь в Max.

    «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется», – заключил Слюсарь.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице уничтожили два БПЛА ВСУ.

    4 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    В зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли за сутки 62 блиндажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южная группировка за сутки уничтожила 62 блиндажа и укрытия украинских боевиков на трех направлениях, также уничтожены четыре терминала Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Действия «Южной» группировки велись на краматорском, константиновском и славянском направлениях, указал Астафьев, передает ТАСС.

    Уничтожены восемь антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, семь наземных робототехнических комплексов. Поражено пять пунктов управления БПЛА, а также 62 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ.

    Также сбиты шесть украинских дронов.

    В конце апреля «Южная» группировка освободила Ильиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    4 мая 2026, 05:52 • Новости дня
    Пушилин: ТЦК распределяют взятки за освобождение мобилизованных в ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Деньги за освобождение мобилизованных украинцев через территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) получают и распределяют между собой определенные лица, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Расценки известны на Украине, соответственно, есть конкретные лица, кому идут эти деньги, [известно] как они распределяются, и прочее», – сказал Пушилин в интервью ТАСС.

    Мобилизация стала на Украине «элементом обогащения», пояснил глава республики. Речь идет о коррупционных схемах, которые позволяют обогащаться за счет вынужденной мобилизации граждан.

    По словам главы ДНР, подобные действия сотрудников ТЦК стали системной проблемой и подтверждаются многочисленными свидетельствами.

    Также Пушилин указывал, что сотрудники ТЦК – это «очень богатые люди».

    4 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    При атаке ВСУ в Брянской области ранение получил водитель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский беспилотник атаковал поселок Сенчуры Суземского района Брянской области, ранен водитель грузового автомобиля, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    ВСУ намеренно ударили по движущемуся грузовому автомобилю АПХ «Мираторг», ранения получил водитель, сообщил губернатор в Max.

    Его госпитализировали, там мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь.

    Повреждения также получил и сам грузовик.

    На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над Ростовской областью уничтожили около порядка 20 украинских БПЛА.

    На подлете к Москве поразили два БПЛА ВСУ.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Дети-бандиты заставляют Европу пересматривать свои принципы

    Новая тенденция замечена в европейских странах: ужесточение мер против несовершеннолетних преступников. Десятилетиями в Европе считалось, что против детской преступности лучше всего помогают принципы гуманизма, теперь же в Финляндии обсуждается создание первой в стране тюрьмы для подростков. Эти тектонические перемены происходят не от хорошей жизни, говорят эксперты и указывают на причины происходящего. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

