Христофору предупредил о мести Трампа Зеленскому за удары БПЛА по России
Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по территории России, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Он отметил, что посланники Трампа не торопятся прибывать в Киев, так как «не видят смысла» в визите, однако считает, что истинная причина заключается в желании Трампа отомстить Зеленскому за удары по России, что, по его словам, влияет на рост цен на нефть.
Эксперт подчеркнул, что американский президент не собирается игнорировать действия украинской стороны, из-за чего перспектива мирного урегулирования «повисла в воздухе».
