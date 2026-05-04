Христофору предупредил о мести Трампа Зеленскому за удары БПЛА по России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по российской территории, передает РИА «Новости».

Он отметил, что посланники Трампа не торопятся прибывать в Киев, так как «не видят смысла» в визите, однако считает, что истинная причина заключается в желании Трампа отомстить Зеленскому за удары по России, что, по его словам, влияет на рост цен на нефть.

Эксперт подчеркнул, что американский президент не собирается игнорировать действия украинской стороны, из-за чего перспектива мирного урегулирования «повисла в воздухе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о снижении интереса Дональда Трампа к ситуации на Украине.

Кушнер и Уиткофф отменили запланированную поездку в Киев.

Зеленский заявил, что уверен в том, что «пересидел» Трампа.