Над Калужской областью уничтожили три беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Перемышльского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», – указал губернатор в Max.

Глава области добавил, что в настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы.

Ранее в июле в ходе атаки украинского дрона в ночь на вторник на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области произошло возгорание.

За день до этого дрон ВСУ также атаковал тот же округ Калужской области.