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Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
Уголовные дела о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении двух петербургских полицейских в связи с убийством стюардессы в Дубае, которая с 2024 года жаловалась на побои со стороны бывшего, но полицейские игнорировали ее заявления, сообщает СК.
Двое сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району стали фигурантами уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. Несмотря на наличие оснований, указывающих на возможное совершение в отношении нее преступлений, полицейские не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что позволило мужчине избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».
В декабре 2025 года в Петербурге задержали мужчину по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой ранее обнаружили в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал бывшую подругу, с которой несколько лет состоял в отношениях, и нанес ей не менее 15 ударов ножом.
В следственных органах уточняли, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а погибшая работала стюардессой.
В региональном главке МВД России сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются на надлежащее исполнение служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российского гражданина в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 25-летней девушки в Дубае.
Убитую стюардессу зарезал ее бывший возлюбленный в дубайском отеле Voco Bonnington.