Захарова прослезилась при рассказе о Дне белых журавлей

Tекст: Дарья Григоренко

«Я постараюсь говорить так, чтобы не перехватывало горло, но я не уверена, что у меня получится. Но надеюсь, в том числе и на вашу помощь, я сейчас обращаюсь к присутствующим журналистам, вот такую моральную, потому что это один из самых, на мой взгляд, эмоциональных материалов, которые мы когда-либо озвучивали. Но я не могу об этом не сказать», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она рассказала, что история памятного дня началась с песни «Журавли», написанной Яном Френкелем на стихи Расула Гамзатова, и зачитала ее строки со слезами на глазах.

Захарова отметила, что День белых журавлей был создан 22 октября 1986 года по инициативе Гамзатова. Она назвала историю создания стихотворения и песни примером настоящей человечности и культуры, призванными объединять людей.

Дипломат призвала всех рассказать об этом памятном дне своим детям, подчеркнув, что песня воплощает настоящую дружбу народов, гуманизм и уважение к памяти павших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Челябинской области установили мемориал в память о павших защитниках Отечества.

В июне участники программы «Время героев» почтили память павших защитников Отечества.

В мае латвийцы усыпали цветами советские мемориалы.