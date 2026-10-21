Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Захарова прослезилась при рассказе о Дне белых журавлей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась на брифинге, рассказывая об истории Дня белых журавлей, который посвящен памяти павших воинов.
«Я постараюсь говорить так, чтобы не перехватывало горло, но я не уверена, что у меня получится. Но надеюсь, в том числе и на вашу помощь, я сейчас обращаюсь к присутствующим журналистам, вот такую моральную, потому что это один из самых, на мой взгляд, эмоциональных материалов, которые мы когда-либо озвучивали. Но я не могу об этом не сказать», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она рассказала, что история памятного дня началась с песни «Журавли», написанной Яном Френкелем на стихи Расула Гамзатова, и зачитала ее строки со слезами на глазах.
Захарова отметила, что День белых журавлей был создан 22 октября 1986 года по инициативе Гамзатова. Она назвала историю создания стихотворения и песни примером настоящей человечности и культуры, призванными объединять людей.
Дипломат призвала всех рассказать об этом памятном дне своим детям, подчеркнув, что песня воплощает настоящую дружбу народов, гуманизм и уважение к памяти павших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Челябинской области установили мемориал в память о павших защитниках Отечества.
В июне участники программы «Время героев» почтили память павших защитников Отечества.
В мае латвийцы усыпали цветами советские мемориалы.