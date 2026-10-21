Axios: Треть руководителей в США доверяет ИИ больше собственных суждений

Tекст: Мария Иванова

Около 32,8% американских руководителей признались, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям. Среди менеджеров среднего звена этот показатель достиг 34,8%, а среди рядовых сотрудников составил лишь 16,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

Аналитики компании Charter, проводившей опрос, связали такую разницу с «когнитивной разгрузкой» – использованием техники для сокращения умственных усилий. По их мнению, руководители испытывают сильное давление из-за необходимости быстро находить ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект помогает им справляться с этой задачей.

Опрос проводился в августе среди 5 тыс. офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек. В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила их работу и личную жизнь. При этом сотрудники выразили опасения по поводу возможной потери рабочих мест по мере освоения новых технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании искусственного интеллекта в правительстве.

В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с новыми технологиями.

В прошлом месяце в России решили обучать безопасному использованию искусственного интеллекта.