Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Девушку в Саратовской области обвинили в теракте за поджог служебной машины
СК: Девушку в Саратовской области обвинили в теракте за поджог машины
Обвинение в совершении теракта предъявили 18-летней жительнице Саратовской области, которая по указанию куратора подожгла служебный автомобиль, сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, 19 октября 18-летняя обвиняемая прибыла к зданию правоохранительного органа в Балашове и с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгла служебный автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Девушка действовала по заданию куратора из мессенджера и для подтверждения содеянного сделала ему видеозвонок.
В результате возгорания кузов и салон транспортного средства частично выгорели. Злоумышленницу задержали на месте преступления сотрудники регионального управления МВД.
Расследование уголовного дела ведется при оперативном сопровождении сотрудников управления ФСБ по Саратовской области. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Оренбургской области задержали мужчину за попытку поджога служебного автомобиля. В субботу в Кузбассе задержали подростка за поджог автомобилей полиции и Росгвардии. В прошлом месяце волгоградского подростка задержали за теракт с поджогом полицейского автомобиля.