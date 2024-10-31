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    США навязывают человечеству американский ИИ

    @ Global Look Press

    31 октября 2024, 09:02 Мнение

    США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Интересная речь советника по нацбезу США Салливана про перспективы искусственного интеллекта в Национальном университете обороны (смесь РАНХИГС с Академией Генштаба, где из штатских госслужащих куют «вашингтонских ястребов»).

    ИИ нацинтересов

    «В этом мире использование ИИ определит будущее, и наша страна должна разработать, как сказал бы генерал Эйзенхауэр, новую доктрину для гарантии, что ИИ работает на нас, наши интересы и наши ценности, а не против нас».

    Три важные вещи из понимания нацбеза США про ИИ:

    Скорость развития. Быстрее, чем видели в других технологиях. В логике «мы только начали что-то пытаться регулировать, а это уже устарело и надо придумывать регулирование под новые вещи».

    Неопределенность траектории роста ИИ. Наиболее непредсказуемая инновация в истории человечества. Вплоть до того, что никто по-настоящему не знает, принесет ли ИИ ту пользу и даст ли те возможности, которые обещают энтузиасты. Пессимисты тоже очень убедительны. Но властям надо быть готовыми к любому сценарию – от взлета возможностей вертикально вверх до стагнации и разочарования.

    Минимальная роль государства в инициировании разработки и внедрения. Всем занимаются частные компании. Это создает риски для системы нацбезопасности.

    Основы лидерства. «Крупные технологические компании, которые разрабатывают и внедряют системы ИИ, будучи американскими, дали Америке лидерство». Лидерство надо «защитить и расширить» усилиями государства. Американский частник должен конкурировать с «такими компаниями КНР, как Huawei, чтобы предоставлять цифровые услуги людям по всему миру».

    Задача: США должны быть «единственным технологическим партнером для стран по всему миру».

    Что будут делать США?

    Регулирование. США «создали самое лучшее в мире регуляторное пространство для ИИ» и сейчас идет работа над распространением его принципов на страны-союзники. Регулирование – не ограничения, а способ обеспечить надежные, безопасные, вызывающие доверие и ограничивающие враждебную конкуренцию условия для лидерства. 

    Люди. Больше «виз талантов» и гринкарт. США должны «пылесосить» мир в поисках людей способных к работе в этой области и забирать их себе «везде, где это возможно».

    Оборудование. Чипы: больше для себя, меньше для других. Все «передовые чипы» либо должны быть произведены американскими компаниями, либо их распределение должно находиться под контролем США. Ограничения для других должны касаться не только чипов, но и оборудования для их производства.

    Электроэнергия. Вся инфраструктура для работы современного ИИ должна возводиться на территории США, а, значит, должна быть обеспечена американской дешевой энергией. В переводе с чиновничьего с «климатическими целями» на человеческий – больше разрешений на строительство и эксплуатацию атомных станций. 

    «Комиссары» от правительства, следящие за соблюдением нацбеза в работе ИИ-компаний. «Люди из правительства должны тесно сотрудничать с разработчиками ИИ из частного сектора, чтобы обеспечить им своевременные услуги по кибербезопасности и контрразведке для сохранения их технологий». 

    Главный конкурент и оппонент – Китай. Который ИИ будет использовать непременно в «плохих целях»: цензура, фейки, влияние на выборы в других странах, подрыв демократии и так далее по списку. Этому надо «противостоять», заставив человечество использовать только американский ИИ. Но победа – не предопределена. Поэтому работа здесь – ключевая для будущих администраций США.

    Речь выглядит как заявка внятной стратегии в данном направлении. Которая – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов.

    Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории. С Китаем или нами понятно – мы оппоненты, но мысль о том, что даже собственные союзники вроде Европы или Японии с Тайванем не имеют права голоса и должны полностью подчинить свои интересы американским частным компаниям, хорошо показывает настоящий расклад сил на Западе.

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