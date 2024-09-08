Мир биотеха – неистощимый источник историй «сразу про всё».

История про оспу обезьян (это «кандидат в ковиды» на случай внезапного прекращения войны) медленно крутится на полупериферии западных медиа. Есть единственное противооспенное лекарство тековиримат (ТК), которое производится компанией в США – SIGA.

SIGA – компания одного препарата, ориентированная на госзакупки этого препарата в госрезервы США и Европы с пониманием, что скорее всего никогда он не понадобится. В силу специфики натуральной оспы испытаний ТК на людях не проводилось никогда.

Все испытания – на животных. И на животных он работал, сокращая смертность и проявления симптомов. Что дало возможность очень интересному человеку по имени Рон Перельман сделать биотехстартап по его поводу. Перельман – не биолог, он миллиардер широкого профиля и один из главных спонсоров (по стечению обстоятельств) кампании Обамы 2008 года.

Итак, препарат зарегистрирован, его начинают покупать в госрезервы на сумму примерно 200 млн долларов в год в США с рентабельностью под 80%. То есть по карманам распихивают восемь долларов из десяти, отданных государством на закупку препарата.

На выходе из ковида, в 2022-м, начинается прогрев истории с оспой обезьян (mPOХ). Тогда это была «болезнь гомосексуалистов». SIGA заявила, что ее препарат помогает от «всех оспенных вирусов», в том числе и от mPOX. Госзакупки увеличиваются.

У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность. Люди ей физически болеют. Оснований не делать КИ на людях нет – и их начинают в 2022-м. А в 2024-м СМИ объявляют, что вирус оспы обезьян чудовищным образом мутировал и теперь им можно заразиться не так как раньше, а вообще любым путем вплоть до воздушно-капельного. И он угрожает человечеству целиком, а не только гомосексуальной его части.

Начинается история прогрева очередной пандемии – в аэропортах меняют плакатики «чумы свиней» на «оспу обезьян», страны типа Сингапура (маленькие, но богатые и любящие контроль) устраивают драконовские меры типа тотального карантина всех контактных.

Акции SIGA взлетают в два раза. Препарат авансом включают во все схемы лечения оспы обезьян в США и Европе.

Но тут пришла пора публиковать результаты КИ по оспе обезьян, которые так некстати начали в 2022-м. А те показали, что

препарат не влияет на оспу обезьян у человека вообще никак.

Ни на выживаемость, ни на проявления симптомов, ни на что вообще. И нет смысла применять его ни в каких целях.

Крах? Катастрофа? Ничуть не бывало. ТК не исключен из клинических рекомендаций по оспе обезьян ни в США, ни в Европе. Более того, США дополнительно, уже после выхода разгромных отчетов, закупили его в госрезервы. Еврокомиссия близка к заключению аналогичной сделки на схожую сумму.

Самое смешное, что теперь врачи не знают (вернее, скорее знают, но им это знание неприятно), действует ли ТК на натуральную оспу. В случае оспы обезьян исследования на животных тоже давали оптимистические результаты, а препарат провалился с треском на людях. Можно предположить, что и по натуральной оспе препарат окажется так же бесполезен для человека после удачи с «животными моделями».

Рон Перельман продолжает быть спонсором уже Камалы Харрис. Будущее его биотехкомпании одного доказанно неэффективного препарата безоблачно. Совет директоров SIGA как на подбор – экс-конгрессмен-демократ из влиятельной политической семьи, главный специалист по ковиду и «архитектор пандемийного ответа» Нью-Йорка, официальный комментатор «по вопросам биотеха и медицины» CNN, отставник из Пентагона, один из бывших топов Pfizer.

Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы и вот это вот всё. Прям идеальное «ничего не забыли, ничему не научились».