Генсек СНГ назвал организацию основой евразийской интеграции

Генсек СНГ Лебедев назвал организацию основой евразийской интеграции

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, СНГ служит фундаментом для развития различных объединений на территории Евразии и обеспечивает плотный политический диалог, а также сотрудничество в сферах безопасности, гуманитарных и культурных связей, передает ТАСС.

«СНГ следует воспринимать как базовую основу всей евразийской интеграции, на которой строятся разные объединения. В сложной архитектуре Евразии именно Содружество обеспечивает широкий контур политического диалога, сотрудничества в сфере безопасности, гуманитарных и культурных связей», – сказал Лебедев на пленарном заседании Международного экономического форума СНГ, посвященного 35-летию организации и развитию большого Евразийского партнерства.

Он также отметил, что дальнейшая динамика развития интеграционных объединений напрямую зависит от того, насколько эффективно государства смогут использовать потенциал СНГ как своеобразной «лаборатории интеграции».

Ранее генсек СНГ допустил возвращение Украины в организацию.