Суд прекратил дело футболиста Смолова о драке в «Кофемании»
Производство по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова было прекращено мировым судьей Пресненского района Москвы,
Решение принято в связи с примирением сторон, о чем объявила судья в ходе заседания, передает РИА «Новости».
Суд начал рассматривать дело по существу первого апреля. Смолов обвинялся по части первой статьи 112 УК РФ – причинение вреда здоровью средней тяжести. Он полностью признал свою вину, выразил раскаяние, принес извинения потерпевшему и выплатил компенсацию в размере 4 млн рублей. Стороны заключили мировое соглашение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший нападающий сборной России Федор Смолов в московском суде принес извинения за драку в кафе.
Потерпевший заявил об отсутствии претензий. Футболист Федор Смолов компенсировал пострадавшему ущерб по инциденту, рассчитавшись по мировому соглашению перед рассмотрением дела в суде.
Конфликт в кафе в центре Москвы с участием Смолова начался после его попытки оплатить счет другим посетителям.