Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
Смолов выплатил компенсацию за драку в «Кофемании»
Футболист Федор Смолов компенсировал пострадавшему ущерб по инциденту в московском кафе, рассчитавшись по мировому соглашению перед рассмотрением дела в суде.
Как передает РИА «Новости», адвокат Варвара Кнутова сообщила о выплате Федором Смоловым 4 млн рублей потерпевшему по делу о драке. Компенсация включает возмещение вреда здоровью, морального вреда и расходы на перелеты из Челябинска в Москву, причем 1 млн рублей был переведен пострадавшему через нотариуса ранее.
По словам Кнутовой, между Смоловым и потерпевшим заключено мировое соглашение. Вопрос о прекращении уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ будет решаться в суде 1 апреля.
Уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего 28 мая 2025 года на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской улице, где футболист ударил пострадавшего во время конфликта с группой лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о драке с участием футболиста Федора Смолова, материалы дела будут переданы в суд. Федор Смолов выплатил пострадавшему 1 млн рублей после инцидента, в результате которого был причинен вред здоровью средней тяжести.