Смолов выплатил компенсацию за драку в «Кофемании»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», адвокат Варвара Кнутова сообщила о выплате Федором Смоловым 4 млн рублей потерпевшему по делу о драке. Компенсация включает возмещение вреда здоровью, морального вреда и расходы на перелеты из Челябинска в Москву, причем 1 млн рублей был переведен пострадавшему через нотариуса ранее.

По словам Кнутовой, между Смоловым и потерпевшим заключено мировое соглашение. Вопрос о прекращении уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ будет решаться в суде 1 апреля.

Уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего 28 мая 2025 года на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской улице, где футболист ударил пострадавшего во время конфликта с группой лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о драке с участием футболиста Федора Смолова, материалы дела будут переданы в суд. Федор Смолов выплатил пострадавшему 1 млн рублей после инцидента, в результате которого был причинен вред здоровью средней тяжести.