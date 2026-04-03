Число пострадавших при сходе поезда в Ульяновской области возросло до 35 человек
Число пострадавших после схода вагонов поезда Москва – Челябинск в Ульяновской области увеличилось до 35, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Max сообщил: «По последним данным, всего пострадали 35 человек, из них 18 госпитализированы в медучреждения Ульяновска и Димитровграда, остальным оказана амбулаторная помощь. Двое из пострадавших с сочетанными травмами. Остальные в состоянии легкой степени тяжести».
Отмечается, что резервный поезд с пассажирами аварийного состава отправился из Ульяновска в Челябинск почти с часовым опозданием. Поезд должен был отправиться в 14.00 мск, однако отправление задержалось из-за того, что не все пассажиры успели занять свои места к назначенному времени, передает ТАСС.
Напомним, с рельс сошли семь вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск под Ульяновском. СК возбудил уголовное дело.
Позже губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что при инциденте с пассажирским составом Москва – Челябинск под Ульяновском травмы получили 24 человека.