Русских: При сходе поезда в Ульяновской области пострадало 24 человека
При инциденте с пассажирским составом Москва – Челябинск под Ульяновском травмы получили 24 человека, заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Среди пострадавших также оказалось четверо детей, пояснил Русских в Max.
Он рассказал, что всех раненых развезли по медицинским учреждениям региона для оказания помощи. «Людей направили в больницы Димитровграда и Ульяновска. Детей – в областную больницу имени Андрея Первозванного», – пояснил губернатор.
Ранее сообщалось, что при сходе семи вагонов пассажирского поезда Челябинск–Москва под Ульяновском, по предварительным данным, пострадали семь человек. СК возбудил уголовное дело.