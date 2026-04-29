    Молдавские шпионы послужили интересам России
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Польша оставила под арестом телефон и ноутбук Бутягина
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    29 апреля 2026, 06:14 • Новости дня

    МО Тайваня зафиксировало приближение 10 судов и 11 кораблей Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 10 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

    Вооружённые силы Тайваня зафиксировали в течение минувших суток активность 10 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, передает РИА «Новости». Как уточнили в официальном аккаунте оборонного ведомства Тайваня в соцсети X, данные объекты были обнаружены с 6 утра вторника до 6 утра среды по местному времени.

    В заявлении отмечается, что девять из десяти воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Тайваньские военные регулярно фиксируют подобную активность китайских войск, расценивая её как давление со стороны Пекина.

    Официальные отношения между Пекином и Тайванем прерваны с 1949 года, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши отступили на остров после поражения в гражданской войне. В конце 1980-х между материковым Китаем и Тайванем начались деловые и неформальные контакты, а с 1990-х годов стороны поддерживают связь через специальные неправительственные организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали присутствие 25 воздушных судов и девяти кораблей НОАК вблизи острова.

    Китайское руководство пообещало наносить решительные удары по силам, выступающим за независимость Тайваня, и противостоять вмешательству внешних государств.

    Вооруженные силы Китая начали комплексные военные учения вокруг Тайваня в качестве предупреждения для сторонников независимости острова.

    28 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума «Открытый диалог»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выступил с обращением к участникам второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве в Национальном Центре «Россия».

    Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что форум объединил экспертов, бизнесменов и ученых из 120 стран, включая регионы Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Австралии, Северной и Южной Америки.

    «Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея: сформировать общее понимание будущего – будущего мира, который вступил в эпоху глубинных, структурных изменений», – заявил президент.

    По его словам, события последних лет показывают необратимость изменений во всех сферах – от экономики до технологий и демографии.

    «Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил формирование сложной, многополярной архитектуры мирового развития, где всё большую роль играют государства, ценящие национальный суверенитет и самостоятельно определяющие свои приоритеты.

    «Конечно, очевидно: ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединённых усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что форум «Открытый диалог» способствует профессиональному обсуждению без навязывания точек зрения, а его экспертная дискуссия охватывает развитие технологий, торговли, логистики, улучшение среды жизни, а также инвестиции в человека и демографию. Он добавил, что выводы форума будут учтены на Петербургском экономическом форуме.

    «Ключевая, центральная тема «Открытого диалога» – это потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что «Открытый диалог» поможет найти эффективные решения для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни во всем мире – в мире, где «будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов».

    28 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Владимир Соловьев публично извинился перед Викторией Боней
    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Владимир Соловьев признал свою неправоту и чрезмерную эмоциональность после недавних резких высказываний в адрес блогера Виктории Бони.

    Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» принес извинения Виктории Боне. Запись трансляции стала доступна пользователям в социальной сети «ВКонтакте».

    «Да, конечно, я должен извиниться. (...) Конечно, я был слишком эмоционален», – заявил ведущий. Он отметил, что ему следовало более строго контролировать свои слова во время прямого эфира.

    Журналист также категорически отверг последовавшие обвинения в женоненавистничестве. Соловьев подчеркнул, что считает странным называть его главным мизогином страны, поскольку в его передачах участвует множество женщин, к которым он всегда относится с огромным уважением.

    Ранее девушка записала видеообращение к президенту России по вопросам экологии, после чего журналист предложил признать ее иностранным агентом. Соловьев пояснил, что его возмутили слова Бони о страхе россиян перед главой государства. Он подчеркнул, что в действительности народ любит Владимира Путина, а не боится его.

    В ходе эфира ведущий также пообещал оказать финансовую поддержку Анапе, где от выбросов нефтепродуктов пострадали сотни птиц. Журналист уточнил, что пожертвует на спасение животных исключительно личные сбережения. Он решил не задействовать ресурсы своего благотворительного фонда, поскольку эта организация и так много помогает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил внимание властей к видеообращению Виктории Бони.

    Ранее на блогера завели административный протокол за пропаганду наркотиков в интернете.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    «Единая Россия» приступила к помощи пострадавшим жителям Туапсе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Активисты «Единой России» приступили к сбору гуманитарной помощи и расселению граждан, пострадавших в результате недавней атаки беспилотников на город.

    Представители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» активно включились в работу по поддержке жителей Туапсе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Волонтеры помогают с расселением, собирают предметы первой необходимости и занимаются расчисткой дворов и детских площадок. В прибрежной зоне активисты также готовы оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, чем сейчас занимаются специалисты МЧС.

    «В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы – у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», – сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Он отметил, что волонтерские бригады уже сформированы и приступят к работе в опасных зонах после разрешения краевого штаба.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что из бюджета Краснодарского края на помощь пострадавшим уже выделено 5,8 млн рублей. В Молодежном центре Туапсе открыт координационный пункт, где волонтеры собирают вещи для эвакуированных и помогают восстанавливать утраченные документы.

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что повторный пожар на нефтеперерабатывающем заводе усложнил ситуацию. В настоящее время готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи для волонтеров, включающая маски, перчатки и специальные моющие средства для уборки территорий.

    28 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога

    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польша понимала, что Александра Бутягина на Украине ждет тюремное заключение. Подобное обращение с ученым не понравилось бы многим жителям республики. Поэтому Варшава и приняла решение пойти с Москвой на компромисс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, также являющийся коллегой Бутягина. Напомним, задержанный в Польше археолог Александр Бутягин вернулся в Россию.

    «Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.

    Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.

    Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.

    Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.

    Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.

    Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.

    Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».

    По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.

    В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».

    Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.

    28 апреля 2026, 11:52 • Новости дня
    Орешкин: К концу XXI века половина городов Китая будет не нужна
    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что к концу XXI века значительная часть китайских городов утратит актуальность для проживания в связи с демографическими изменениями.

    Половина городов Китая станет не нужна к концу XXI века, заявил Максим Орешкин во время выступления на Втором открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста», передает ТАСС.

    «Китай в 2030–2035 году пройдет пик своего городского населения, а к концу XXI века половина китайских городов будет не нужна для жизни, половина китайских городов просто опустеет», – сказал Орешкин, отметив, что подобные тенденции уже наблюдаются в некоторых регионах страны.

    Он добавил, что это отражает глобальные процессы: урбанизация в отдельных странах подходит к своему пределу, после чего часть городов теряет актуальность и население. Орешкин объяснил, что ситуация в Китае – наглядный пример того, к чему может прийти мир в целом, если проанализировать демографические и экономические тренды.

    Также Орешкин во время форума сообщил, что Китай, Индия и Россия вошли в пятерку лидеров глобальной экономической структуры. По его словам, страны G7 утрачивают влияние, а государства БРИКС начинают «агрессивно доминировать». Он подчеркнул, что сейчас Китай занимает первое место, Индия – третье, а Россия – четвертое.

    По мнению Орешкина, именно представители большой «семерки» лидировали в мировой экономике, однако ситуация существенно изменилась. Экономический центр тяжести, отметил он, все больше смещается в сторону стран БРИКС, что трансформирует расстановку сил на глобальном уровне.

    28 апреля 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль сообщил о работе по предотвращению атак на города и НПЗ России
    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти принимают меры для предотвращения атак на нефтеперерабатывающие заводы и города со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Песков, комментируя недавнюю атаку на нефтекомплекс в Туапсе, отметил: «Ведется напряженная работа в этом направлении».

    Ранее на территории НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар из-за падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата.

    Для тушения пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил 164 человека.

    28 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки американской ракеты AIM-120C-8, обнаруженные после российского авиаудара по Днепропетровску, впервые подтвердили использование на Украине одной из самых современных версий AMRAAM, отличающейся увеличенной дальностью и улучшенной защитой от помех.

    Обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8 были обнаружены на месте российского авиаудара по Днепропетровску, что свидетельствует о применении ВСУ одной из самых современных версий ракеты AMRAAM, передает TWZ.

    Фотография с маркировкой AIM-120C-8 появилась в Сети, став первым подтверждением поставок Киеву именно этой модификации, наряду с более ранними AIM-120A/B.

    AIM-120C-8 запускается либо с истребителей F-16, либо с наземных комплексов NASAMS, которые используют те же ракеты без серьезных доработок.

    Эксперты отмечают, что «важность AMRAAM для F-16 трудно переоценить». Украинские пилоты давно добивались поступления таких ракет, а после исчерпания запасов более дешевых Sidewinder основным вооружением для воздушных боев остаются AMRAAM и 20-миллиметровая пушка Vulcan.

    AIM-120C-8 превосходит предыдущие версии по дальности, наведению и сопротивлению помехам, благодаря постоянным доработкам. Хотя точные характеристики засекречены, считается, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии 120–160 км, что позволяет частично нивелировать преимущество России с ракетой Р-37М.

    Обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска с наземного NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут говорить о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у Украины практически исчерпаны.

    Использование AIM-120C-8 дает Украине более современное вооружение для защиты от российских атак, однако растущий спрос на такие ракеты может усилить напряженность среди западных партнеров по поставкам, учитывая мировую нехватку современных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, включая ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    Переданные Украине первые истребители F-16 несут ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder и оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил о планах использовать F-16 для защиты авиационных мощностей и усиления ПВО украинских городов с применением ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Польша передала Белоруссии российского археолога Бутягина
    Польша передала Белоруссии российского археолога Бутягина
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин, находившийся под угрозой выдачи украинским властям.

    Российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму благодаря состоявшемуся обмену заключенными между Польшей и Белоруссией, передает РИА «Новости». Информацию об освобождении ученого подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», – сказал глава польского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов о деталях проведенного обмена.

    В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили успешное возвращение соотечественников, ранее незаконно удерживаемых в недружественных странах.

    Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Подготовка к этому событию потребовала сложного взаимодействия на международном уровне. По данным агентства БелТА, в закрытых переговорах между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши приняли участие спецслужбы семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. МИД России выразил решительный протест послу Польши из-за этого инцидента. Позже суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого киевским властям.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    28 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    ОАЭ объявили о решении покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с мая
    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, начиная с 1 мая 2026 года, пишет эмиратское агентство WAM.

    В сообщении WAM подчеркивается, что этот шаг продиктован стратегическими и экономическими интересами страны, а также долгосрочными планами развития энергетического сектора Эмиратов, передает РИА «Новости».

    Власти Эмиратов объяснили, что страна по-прежнему намерена оставаться ответственным и надежным производителем, ориентированным на будущее мировых энергетических рынков.

    «Мы переживаем беспрецедентный период, когда стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня», – говорится в сообщении.

    В марте страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 206 тыс. баррелей в апреле.

    28 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле

    Ученые: Гигантский континент в Арктике помог динозаврам захватить планету

    Tекст: Мария Иванова

    Появление огромного участка суши за Полярным кругом около 200 млн лет назад спровоцировало глобальное похолодание, которое дало древним рептилиям эволюционное преимущество.

    Около 200 млн лет назад в Арктике существовал гигантский континент, размеры которого втрое превышали Антарктиду, пишет New Scientist.

    По мнению палеонтолога Пола Олсена из Колумбийского университета, эта территория состояла из земель, ныне принадлежащих Сибири и Китаю.

    Ранее считалось, что в мезозойскую эру почти вся суша была объединена в суперконтинент Пангея, а фрагменты современного Китая дрейфовали в океане Панталасса.

    Недавний анализ геологических пород позволил ученым сделать вывод, что китайские фрагменты были соединены с Пангеей. Более того, расположение континентов было таким, что Сибирь и Китай заполняли большую часть Северного полярного круга. Это открытие объясняет многие климатологические и биологические загадки того времени.

    В конце триасового периода Пангея начала распадаться, что сопровождалось мощной вулканической активностью. Выбросы аэрозолей привели к похолоданию, а огромный арктический континент, покрытый снегом и льдом, отражал солнечное тепло.

    Накопление льда в Арктике привело к падению уровня моря, а резкое похолодание вызвало массовое вымирание многих крупных животных. Однако некоторые динозавры, жившие на арктическом континенте, смогли выжить благодаря эволюционному приобретению – утепляющему слою перьев. Когда вся планета остыла, они оказались готовы к мировому господству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские палеонтологи подтвердили факт миграции динозавров из Северной Америки в Азию.

    Американские ученые выяснили секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний.

    Британские исследователи нашли след падения второго крупного астероида в эпоху гигантских рептилий.

    28 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    ФСБ показала обменянных на россиян молдавских разведчиков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ФСБ опубликовала видео с молдавскими разведчиками после обмена на двух россиян.

    Российские силовики распространили видеоролик с иностранными шпионами, передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлено, как сотрудники ведомства ведут разведчиков под руки и сажают в микроавтобус.

    Известно, что переданные иностранцы являлись кадровыми офицерами молдавской спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Ранее польские спецслужбы задержали ученого по запросу Украины.

    Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность двух агентов разведки Молдавии в Москве.

    28 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД сообщил о жертвах среди российского Африканского корпуса в Мали

    Tекст: Вера Басилая

    В результате скоординированных атак, осуществленных 25 апреля террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой» (признана террористической, запрещена в России), и туарегскими сепаратистами, в Мали зафиксированы жертвы среди сотрудников российского Африканского корпуса, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».

    Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.

    Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.

    Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.

    Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.

    28 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз задумался о персональных санкциях против израильских структур на фоне поставок в страну пшеницы, вывезенной с новых территорий России.

    Евросоюз рассматривает введение санкций против израильских граждан и компаний, которые якобы помогают России обходить международные ограничения, пишет Haaretz.

    В заявлении ЕС говорится: «Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать военную кампанию России и обходить санкции».

    Поводом стал сухогруз, заподозренный в перевозке зерна, вывезенного с освобожденных территорий, который в воскресенье прибыл в залив Хайфы.

    Брюссель запросил у Израиля подробные данные о поставках пшеницы, ввезенной через Россию.

    На происходящее резко отреагировал Киев: власти на Украине вызвали посла Израиля для объяснений в связи с сообщениями о поставках подозрительного зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за возможного захода в порт Хайфы российского судна с зерном с новых территорий России.

    Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД Украины для вручения ноты протеста из-за прибытия в порт Хайфы второго коммерческого судна с российским зерном.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о бездоказательности украинских обвинений в закупках зерна из новых российских регионов.

    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади
    США ввели новые санкции против Ирана
    Мадьяр сообщил о планах встретиться с Зеленским
    Роскомнадзор перенаправил в Минкультуры вопрос о блокировке сериала «Метод-3»
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

