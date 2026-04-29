МО Тайваня зафиксировало приближение 10 судов и 11 кораблей Китая
Вооруженные силы Тайваня заявили, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 10 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Вооружённые силы Тайваня зафиксировали в течение минувших суток активность 10 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, передает РИА «Новости». Как уточнили в официальном аккаунте оборонного ведомства Тайваня в соцсети X, данные объекты были обнаружены с 6 утра вторника до 6 утра среды по местному времени.
В заявлении отмечается, что девять из десяти воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Тайваньские военные регулярно фиксируют подобную активность китайских войск, расценивая её как давление со стороны Пекина.
Официальные отношения между Пекином и Тайванем прерваны с 1949 года, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши отступили на остров после поражения в гражданской войне. В конце 1980-х между материковым Китаем и Тайванем начались деловые и неформальные контакты, а с 1990-х годов стороны поддерживают связь через специальные неправительственные организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали присутствие 25 воздушных судов и девяти кораблей НОАК вблизи острова.
Китайское руководство пообещало наносить решительные удары по силам, выступающим за независимость Тайваня, и противостоять вмешательству внешних государств.
Вооруженные силы Китая начали комплексные военные учения вокруг Тайваня в качестве предупреждения для сторонников независимости острова.