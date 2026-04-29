Юристы рассказали о штрафах за хранение вещей в подъезде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Абросимов рассказал, что россиян, оставляющих вещи или мусор в подъездах многоквартирных домов, могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Об этом рассказал советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов. По его словам, штрафы накладываются не за любую полку с книгами, а только за реальные нарушения, которые создают угрозу или дискомфорт.

С 2026 года контроль в этой сфере ужесточился: сначала нарушителю выдают предписание, а если его игнорировать – назначают штраф. Размер взыскания зависит от тяжести нарушения: за захламление или антисанитарию – 2-3 тыс. рублей, за несоблюдение пожарных требований, например, если вещи перекрывают пути эвакуации, – до 15 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти до 20 тыс. рублей, к таким случаям относится и самовольная установка дверей на лестничной площадке.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко напомнил: правила противопожарного режима и постановление правительства №491 прямо запрещают хранить личные вещи, мусор, стройматериалы и оборудование в подъездах, коридорах и на лестницах. Закон не разрешает даже временное хранение без согласия общего собрания собственников. Если проход сужается менее чем до 1,2 метра, или нарушаются правила пожарной безопасности, это также будет нарушением.

В домах, где нет специального помещения для хранения колясок и велосипедов, разрешение на их размещение вне квартиры должно быть принято на общем собрании. Любое размещение личных вещей в подъезде считается использованием общего имущества, а без согласия большинства жильцов юридически уязвимо. В случае конфликта управляющая компания или соседи могут потребовать убрать вещи, и это будет законно.

Даже вещи, оставленные «на благотворительность», могут признать нарушением санитарных и пожарных требований, если поступит жалоба. Для организации кладовой или колясочной необходимо провести собрание собственников, получить согласие не менее двух третей, а при необходимости согласовать проект перепланировки.

