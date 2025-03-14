Слепаков не смог снизить штраф в Мосгорсуде

Мосгорсуд отказал Слепакову в снижении штрафа за правила иноагента

Tекст: Денис Тельманов

Семен Слепаков* пытался оспорить в Мосгорсуде штраф в 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах, но суд оставил его в силе.

Семен Слепаков, признанный в России иностранным агентом, попытался в Московском городском суде добиться отмены или снижения штрафа в 30 тыс. рублей, полученного за нарушение требований законодательства об иноагентах, передает ТАСС. Адвокат артиста в жалобе просил отменить постановление районного суда или снизить размер штрафа в случае отказа в отмене.

В материалах дела указано, что защита считает вину Слепакова по административному правонарушению недоказанной, а наказание чрезмерно суровым. Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал его за отказ разместить указание иноагента на постах в телеграм-канале.

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу, оставив решение районного суда в силе и признав его законным. Слепаков продолжает фигурировать в реестре иноагентов с апреля 2023 года за поддержку от иностранных источников и критику государственной политики России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы Семена Слепакова на решение Министерства юстиции о признании его иностранным агентом.

Музыкант и комик Семен Слепаков был внесен в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, неуместные шутки и иностранное финансирование.

Решение о назначении штрафа в 30 тыс. рублей юмористу и иностранному агенту Семену Слепакову признано законным по решению Мосгорсуда.