Подозреваемым в нападении в Берлине оказался сирийский беженец

Подозреваемым в нападении у мемориала жертвам Холокоста оказался беженец из Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Берлине произошло нападение с ножом, в результате которого пострадал 30-летний турист из Испании. Как сообщает ТАСС, инцидент случился вечером 21 февраля у мемориала жертвам Холокоста в центре города. По данным газеты Bild, подозреваемым оказался 19-летний беженец из Сирии по имени Васим аль-М., который проживает в приюте для беженцев в Лейпциге.

Пострадавший был доставлен в больницу, и его жизнь вне опасности. Полиция смогла задержать подозреваемого спустя три часа после нападения. На месте преступления был найден складной нож, который, по всей видимости, использовал преступник.

В настоящее время в приюте для беженцев в Лейпциге проводятся обыски. Рядом с местом происшествия находится посольство США. Однако, как отмечала газета Tagesspiegel, пока неясно, имеет ли инцидент какое-либо отношение к американской дипмиссии или непосредственно к мемориалу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сириец зарезал подростка и ранил еще четырех человек в Австрии, о чем сообщили местные власти. Полиция Германии тяжело ранила вооруженного топором беженца из Украины в ходе задержания.