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Москвичей предупредили о сильных ливнях в ближайшие три дня
Столичные службы перешли в режим готовности на фоне прогнозируемых ливней и сильного ветра, которые ожидаются с 18 по 20 июня, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
В Москве в период с 18 по 20 июня ожидается выпадение двух третей месячной нормы осадков, передает ТАСС.
Заммэра Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя, возможных гроз и порывов ветра до 15 метров в секунду. «В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – подчеркнул Бирюков.
По его словам, предварительно были проверены системы водоотведения, очищены ливнестоки, дренажные системы и колодцы. Для борьбы с возможными подтоплениями в критических местах размещены бригады и техника ГУП «Мосводосток», а также подключена дополнительная перекачивающая техника дорожных служб.
Особое внимание уделяется защите жилых, нежилых зданий, объектов транспорта, торговли и строек от порывов ветра. Бирюков отметил, что электросетевым организациям поручено обеспечить готовность источников аварийного питания, а функционирование систем жизнеобеспечения находится на постоянном контроле.
Власти столицы рекомендуют москвичам проявлять осторожность во время непогоды и строго соблюдать правила личной безопасности: не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними. Заммэра подчеркнул важность внимательности водителей на дорогах – избегать резких маневров и соблюдать правила дорожного движения.
Накануне на юге столицы за три часа прошел сильный дождь, за время которого выпало 25 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.
Ранее москвичей предупредили о ненастной погоде с дождем.