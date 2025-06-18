Москвичей предупредили о сильных ливнях в ближайшие три дня

Tекст: Мария Иванова

В Москве в период с 18 по 20 июня ожидается выпадение двух третей месячной нормы осадков, передает ТАСС.

Заммэра Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя, возможных гроз и порывов ветра до 15 метров в секунду. «В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – подчеркнул Бирюков.

По его словам, предварительно были проверены системы водоотведения, очищены ливнестоки, дренажные системы и колодцы. Для борьбы с возможными подтоплениями в критических местах размещены бригады и техника ГУП «Мосводосток», а также подключена дополнительная перекачивающая техника дорожных служб.

Особое внимание уделяется защите жилых, нежилых зданий, объектов транспорта, торговли и строек от порывов ветра. Бирюков отметил, что электросетевым организациям поручено обеспечить готовность источников аварийного питания, а функционирование систем жизнеобеспечения находится на постоянном контроле.

Власти столицы рекомендуют москвичам проявлять осторожность во время непогоды и строго соблюдать правила личной безопасности: не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними. Заммэра подчеркнул важность внимательности водителей на дорогах – избегать резких маневров и соблюдать правила дорожного движения.

Накануне на юге столицы за три часа прошел сильный дождь, за время которого выпало 25 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.

Ранее москвичей предупредили о ненастной погоде с дождем.