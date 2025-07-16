Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Tекст: Мария Иванова

В Москве ожидается ухудшение погодных условий – в ближайшие часы и до конца дня возможны кратковременные, местами сильные дожди, гроза, а также град, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы. По данным синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Горожанам и гостям столицы рекомендуют проявлять осторожность во время непогоды. «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – говорится в обращении комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жителей Москвы также предупредили о сильном ливне с градом.

В итоге в Московском регионе в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.

В целом в столичном регионе в ближайшие выходные ожидается понижение дневной температуры до климатической нормы с сохранением дождей.