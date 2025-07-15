Столичный регион побил рекорды по осадкам за последние десятилетия

Ливни обрушились на Москву и Подмосковье, обновив исторические показатели

Tекст: Евгения Караваева

За шесть часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 27 мм осадков – это 32% от месячной нормы июля. Этот день стал самым дождливым 15 июля за последние 76 лет, хотя до абсолютного рекорда не хватило менее 2 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Подмосковье мощные ливни зафиксированы сразу в нескольких районах. В Дмитрове выпало 30 мм, что составляет 42% от июльской нормы, в Сергиевом Посаде – 32 мм, а Кучино приняло на себя 42 мм – ровно половину месячной нормы. В Электростали метеорологи насчитали 66 мм, что почти в четыре раза превышает обычное количество осадков за сутки и составляет 79% от нормы месяца.

В Можайске установлен новый суточный рекорд: там выпало 55 мм осадков, что эквивалентно 64% июльской нормы. Этот показатель на 31 мм превышает прежний рекорд, установленный 15 июля 2018 года.

Синоптики прогнозируют, что в среду ливни сохранятся, однако их интенсивность обещает быть ниже сегодняшней.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлено движение циклона, принесшего сильные ливни и грозы в Московский регион.