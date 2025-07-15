Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве

Роскосмос показал снимки циклона над Москвой с российских спутников

Tекст: Денис Тельманов

Спутниковые фотографии циклона, повлекшего за собой ливень в столице, были размещены на сайте госкорпорации, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что мониторинг атмосферных явлений в центральной части России осуществляется в рамках постоянного наблюдения.

В пресс-службе уточнили, что снимки были получены с помощью российских аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти спутники позволяют отслеживать погодные процессы и предоставлять актуальные данные о развитии циклонических систем.

Также стало известно, что, по прогнозу центра погоды «Фобос», в Москве во вторник ожидаются мощные ливни и грозы. «В столице прогнозируются ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождя на квадратный метр», – заявил ведущий специалист Евгений Тишковец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице объявлено экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде с утра вторника, при этом ожидается усиление ветра до 23 м/с. Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.