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    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 17:18 • Новости дня

    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве

    Роскосмос показал снимки циклона над Москвой с российских спутников

    Tекст: Денис Тельманов

    Опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлено движение циклона, принесшего сильные ливни и грозы в московский регион.

    Спутниковые фотографии циклона, повлекшего за собой ливень в столице, были размещены на сайте госкорпорации, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что мониторинг атмосферных явлений в центральной части России осуществляется в рамках постоянного наблюдения.

    В пресс-службе уточнили, что снимки были получены с помощью российских аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти спутники позволяют отслеживать погодные процессы и предоставлять актуальные данные о развитии циклонических систем.

    Также стало известно, что, по прогнозу центра погоды «Фобос», в Москве во вторник ожидаются мощные ливни и грозы. «В столице прогнозируются ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождя на квадратный метр», – заявил ведущий специалист Евгений Тишковец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице объявлено экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде с утра вторника, при этом ожидается усиление ветра до 23 м/с. Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

    12 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители и туристы на Красной площади стали свидетелями, как один из почетных караульных помог другому стойко перенести зной.

    Необычная и трогательная сцена развернулась на Красной площади во время несения службы почетным караулом у стен Кремля. В условиях рекордной жары один из военнослужащих почувствовал недомогание, но ему тут же помог сослуживец, который в буквальном смысле подставил плечо товарищу, передает «Царьград».

    В субботу москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

    Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    15 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями

    Автодорога у станции Рижская в Москве ушла под воду из-за ливня

    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько автомобилей у ЖК «Дмитровский парк» в столице оказались подтоплены после сильного дождя, уровень воды доходил до капотов, для их спасения задействовали коммунальную технику.

    В Сети опубликовали видео, где трактор коммунальных служб буксирует иномарку, застрявшую в воде на проезжей части, передает РИА «Новости».

    В этот момент вода достигала уровня капота автомобилей.

    Жители комплекса рассказали, что несколько автомобилей оказались подтоплены. Для спасения своих машин соседи соорудили временное ограждение на въезде в паркинг, чтобы вода не затопила стоянку.

    Сейчас коммунальные службы продолжают откачку воды с территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявили предупреждение о ливне, грозе и крупном граде. Ветер в столице ожидается с усилением до 23 м/с.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    12 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    «Роскосмос» показал спутниковые снимки принесшего град в Москву циклона

    Tекст: Мария Иванова

    Спутниковые снимки, сделанные аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М», наглядно зафиксировали мощный циклон, вызвавший в Москве сильный дождь и град.

    Снимки циклона, который принес в Москву дождь и град, опубликовал Telegram-канал Роскосмоса. Ведомство представило изображения, сделанные с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    На опубликованных фотографиях видна структура атмосферного вихря, принесшего в столичный регион комбинированные осадки. Космические аппараты позволили проследить перемещение циклона и его влияние на погодные условия в Москве.

    Ранее сообщалось что в Москве ожидается ухудшение погоды с грозами, кратковременным ливнем, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

    Между тем в субботу в столице побит температурный рекорд 122-летней давности.

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    13 июля 2025, 05:24 • Новости дня
    Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую телебашню в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Во время ливня в Москве 12 июля молния ударила в Останкинскую телебашню, сообщают СМИ и соцсети.

    «В Москве во время ливня днем 12 июля молния попала в Останкинскую телебашню», – передает РБК со ссылкой на соцсети.

    Известно, что за год башня принимает до 50 ударов молнии. При сильном ветре сооружение может отклоняться от вертикали до 10 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковые аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали мощный циклон, который стал причиной сильного дождя и града в Москве.


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    13 июля 2025, 15:03 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам тропические ливни и бархатное лето

    Синоптик пообещал тропические ливни и бархатное лето в столице

    Tекст: Евгения Караваева

    Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

    Жара уступает место сильным тропическим ливням, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    По словам синоптика, до конца июля на Москву обрушится более 100 литров осадков на квадратный метр, что в полтора раза превышает обычный месячный уровень. Самым дождливым днем станет вторник, 15 июля, когда за сутки может выпасть до 42 мм осадков – это половина всей июльской нормы. В среду ливни продолжатся, а температура ночью опустится до 14–17 градусов, днем до 21–24 градусов.

    К концу недели ситуация начнет меняться: в четверг погода стабилизируется, ночью столбики термометров будут показывать 11–14 градусов, а днем потеплеет до 23–26. В пятницу возможен приход холодного фронта, но уже на выходных антициклон принесет по-настоящему бархатное лето – по ночам ожидается 10–15 градусов, а днем 22–27 градусов.

    Тишковец отметил, что несмотря на климатическую макушку лета в конце июля, «сегодня – экватор лета, а дальше оно начнет поступательно падать по температурной нисходящей». Впереди москвичей ждет комфортная и солнечная погода, которую специалист назвал «лучшей в мире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, в Москве за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков. 13 июля жителей столицы ожидают кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до 34 градусов при восточном ветре.

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    14 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    В Москве задержали продавцов опасных поддельных лекарств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные сотрудники полиции установили сбыт лекарств, не соответствующих стандартам, их продавали как препараты для диабета, похудения, так и для онкологических и других заболеваний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Препараты ввозились из-за границы и распространялись через группы в популярных мессенджерах. Реклама размещалась в чатах, а доставка осуществлялась по всей стране через сервисы доставки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Во время проверочной закупки сотрудники полиции приобрели восемь упаковок поддельных препаратов на сумму свыше 100 тыс. рублей. Экспертиза признала лекарства недоброкачественными и опасными для здоровья и жизни потребителей.

    В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Помимо этого, обнаружено более 100 упаковок лекарств, хранившихся с нарушением температурного режима, а также выявлены каналы поступления товаров в Москву.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. Преступный доход по этой схеме превысил 1,2 млрд рублей.

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    13 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Почти 40% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве выпало 39% месячной нормы осадков за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    На центр города, по данным осадкомера Балчуга, пришлось 33 мм дождя, что сопоставимо с тремя ведрами воды на каждый квадратный метр, передает ТАСС.

    Тишковец отметил, что, несмотря на обильные осадки, температура воздуха на Балчуге достигла 36,1 градуса, а на ВДНХ – 34,6. В районе Домодедово порывы ветра достигали скорости 24 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона, который принес сильный град в Москву.

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    12 июля 2025, 19:09 • Новости дня
    Резкий рост активности на Солнце показали на видео

    ИКИ РАН показал на видео резкий рост силы солнечных вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За последние двое суток на Солнце зарегистрировали 17 вспышек, что примерно втрое превышает средний уровень активности для июля.

    Зафиксированную вспышечную активность на Солнце лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики представила на видео, передает РИА «Новости».

    По данным ученых, за период с 11-го по 12-е июля было зарегистрировано 17 вспышек. Это втрое выше обычных июльских средних значений.

    Специалисты отметили резкое увеличение числа и размеров активных зон на Солнце, включая те, которые находятся на невидимой с Земли стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце зафиксировали резкий рост вспышечной активности.

    В начале июля на Солнце произошла первая сильная вспышка. Позднее на Солнце зарегистрировали новую мощную вспышку.

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    13 июля 2025, 08:56 • Новости дня
    Москвичам пообещали грозовые ливни и жару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В воскресенье москвичей ожидают кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до плюс 34 градусов, при восточном ветре.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, передает РИА «Новости». Во второй половине дня прогнозируются кратковременные грозовые ливни, интенсивность осадков может достигать 9–14 литров на квадратный метр. Ветер будет восточный, скоростью от трех до восьми метров в секунду, а при грозе возможны порывы. Температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов. Атмосферное давление будет немного снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба. Тишковец отметил, что погодные условия определяются атмосферным фронтом окклюзии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы и отсутствием осадков, и такая погода сохранится до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето будет немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.


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    14 июля 2025, 09:27 • Новости дня
    Девочка выпала из окна девятого этажа в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из окна высотки выпал малолетний ребенок, происшествие случилось в воскресенье, 13 июля, об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

    Из окна квартиры на девятом этаже жилого дома выпала девочка 2019 года рождения, ее госпитализировали, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, девочка осталась без присмотра взрослых, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

    Проводится проверка, проверяются все обстоятельства происшествия.

    В начале мая в одном из торговых центров Великого Новгорода подросток выпал из окна, когда пытался снять видео.

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    13 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    На ВДНХ в Москве появился новый «освежающий маршрут»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посетители ВДНХ теперь могут воспользоваться маршрутом, который помогает находить самые тенистые и прохладные уголки выставочного комплекса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

    На ВДНХ в Москве появился «Освежающий маршрут», который позволит посетителям находить самые тенистые и прохладные места даже в жару, передает РИА «Новости». Новый маршрут проходит под деревьями и вдоль фонтанов и водоемов, а всего включает 26 специально отобранных точек.

    Организаторы советуют начинать прогулку с главного входа, чтобы по пути можно было насладиться не только атмосферой выставки, но и прохладой. В сообщении подчеркивается: «Даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут».

    Для удобства гостей на сайте ВДНХ опубликована карта маршрута и специальный летний гид, который поможет легко ориентироваться и находить уютные уголки. С помощью этих материалов каждый желающий может заранее спланировать прогулку и открыть для себя новые комфортные пространства выставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до плюс 34 градусов при восточном ветре.

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    13 июля 2025, 14:00 • Новости дня
    При пожаре на Комсомольской площади в Москве пострадали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве помощь понадобилась двум пострадавшим, одного из них госпитализировали.

    Два человека получили травмы в результате пожара на Комсомольской площади в Москве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за возгорания бытовки, расположенной на территории площади.

    По данным столичного департамента здравоохранения, пострадавшим была оперативно оказана помощь силами бригад скорой и Центра медицины катастроф. Как уточняется, один из пострадавших госпитализирован в Институт Склифосовского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

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    13 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    В Московском зоопарке появились птенцы лебедей и журавлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном зоопарке на свет появились семь птенцов двух видов лебедей и японского журавля, которых заботливо растят в отдельных вольерах.

    В Московском зоопарке родились семь птенцов, передает РИА «Новости». По информации на сайте мэра и правительства Москвы, по два птенца появились у двух пар черных лебедей, еще два – у пары лебедей-шипунов, один – у японских журавлей, занесенных в Красную книгу.

    Птенец японского журавля появился на свет в конце мая и сейчас содержится вместе с родителями в вольере «Японский дворик» рядом с новой территорией зоопарка. В сообщении отмечается, что японские журавли создают стабильные пары и оба родителя по очереди насиживают яйцо около месяца, а затем вместе заботятся о потомстве.

    Птенцы лебедей вылупились в начале июня. Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, а другая пара черных лебедей – на Гиббоньем пруду новой территории зоопарка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском зоопарке объяснили причину снижения веса манула Тимофея. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении в зоопарке 1,5 тыс. детенышей за последний год. Капибары в Московском зоопарке вышли в открытый вольер.

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    15 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильном ливне с градом

    Tекст: Мария Иванова

    Экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде объявлено в столице с утра вторника, при этом ожидается усиление ветра до 23 м/с.

    Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о непогоде, передает ТАСС.

    По данным Росгидромета, с 10 утра 15 июля и до полуночи 16 июля в Москве ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, гроза и крупный град. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, уточнили в пресс-службе столичного МЧС.

    В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды. Спасатели подчеркнули, что меры предосторожности помогут снизить риск травм и ДТП в условиях ухудшения погоды.

    Ранее сообщалось, что днем во вторник в Москве ожидается до 27 градусов тепла, возможны сильные дожди, гроза и град с порывами ветра до 20 метров в секунду.

    Накануне в энергосистеме Москвы зафиксировали новый рекорд потребления из-за жары.

    Синоптики отмечали, что аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, после чего установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

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    14 июля 2025, 08:45 • Новости дня
    Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за предстоящего ливня

    Tекст: Мария Иванова

    Департамент транспорта Москвы предупредил о приближающемся ливне с грозой и посоветовал горожанам использовать метро вместо личных автомобилей.

    «До конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 20 м/с», – говорится в Telegram-канале департамента.

    В ведомстве посоветовали избегать поездок на личных автомобилях, а если сделать это невозможно, то соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, вблизи пешеходных переходов заранее снижать скорость, а также не парковаться около деревьев и ненадежных конструкций

    Как отметил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил что Москва останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

    «Температура воздуха +28…+30°, по области +26…+31°. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, при грозе порывистый», – добавил он.

    Кроме того синоптик отметил, что прошедшая ночь стала самой теплой с начала года. Согласно данным базовой метеостанции столицы на ВДНХ, температура не опускалась ниже отметки в 20,9 градусов.

    Тем не менее в предстоящие дни продолжится тенденция постепенного понижения дневной температуры. К концу недели температура воздуха в Москве достигнет района плюс 23 – плюс 28 градусов, при этом очи останутся теплыми – 15-20 градусов.

    Ранее синоптики сообщали, что аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето.

    В прошедшую субботу в Москве выпало почти 40% месячной нормы осадков.

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      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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