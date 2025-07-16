Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Вильфанд спрогнозировал в Москве смену барического поля на выходных
В столичном регионе ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории в выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, до конца рабочей недели в Москве температура воздуха будет превышать норму на два градуса.
«А в субботу-воскресенье прогнозируется изменение барического поля, показатель уже будет около нормы. Ночные температуры составят +13...+15 градусов, а дневные – от 23-25 градусов тепла, по области +21...+26», – рассказал он ТАСС.
В течение выходных погода ожидается облачная, временами осадки, интенсивность которых будет постепенно снижаться. Всего за сутки будет выпадать 5-10 мм осадков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московский регион оказался под влиянием мощных дождей, в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.