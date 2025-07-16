Вильфанд спрогнозировал в Москве смену барического поля на выходных

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, до конца рабочей недели в Москве температура воздуха будет превышать норму на два градуса.



«А в субботу-воскресенье прогнозируется изменение барического поля, показатель уже будет около нормы. Ночные температуры составят +13...+15 градусов, а дневные – от 23-25 градусов тепла, по области +21...+26», – рассказал он ТАСС.

В течение выходных погода ожидается облачная, временами осадки, интенсивность которых будет постепенно снижаться. Всего за сутки будет выпадать 5-10 мм осадков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московский регион оказался под влиянием мощных дождей, в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.



