Tекст: Дмитрий Зубарев

Филиппо заявил, что Киев чувствует себя обманутым Брюсселем после заявлений главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к переговорам с Россией, передает РИА «Новости».

«Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией», – заявил Филиппо. По его словам, многие в Брюсселе ранее настаивали на продолжении боевых действий и подталкивали Киев к отказу от мирных соглашений, но теперь изменили свою позицию.

Политик отметил, что подобная перемена взглядов выглядит крайне цинично. Он подчеркнул, что в Брюсселе ежедневно готовы жертвовать жизнями молодых людей с Украины и России, и такой подход к миру считает неприемлемым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в желании продлить украинский конфликт. Лидер партии «Патриоты» отметил растерянность западных сторонников эскалации после новостей о встрече лидеров России и США. Французский политик призвал лишить Владимира Зеленского власти ради достижения мира.