Tекст: Вера Басилая

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал лишить Владимира Зеленского власти ради достижения мира на Украине, передает РИА «Новости».

« Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров!», – заявил Филиппо в соцсети.

По словам политика, «натовские кукловоды» Зеленского должны прекратить его использовать. По его мнению, уход Зеленского упростит путь к мирному урегулированию ситуации.

Филиппо также потребовал, чтобы западные страны прекратили оказывать военную поддержку Киеву и полностью отказались от идеи отправки своих войск на территорию Украины.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос отметил недовольство западной элиты действиями Владимира Зеленского.

Журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон рассматривает вариант насильственного смещения Зеленского в пользу экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным стремление Запада в ближайшее время «убрать» Зеленского с поста.

