  • Новость часаПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Брянской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    В Минздраве назвали число увольняющихся в первый год работы медсестер
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    19 июля 2025, 10:50 • Новости дня

    Аналитик сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского

    Аналитик Лейрос сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский столкнулся с критикой на Западе из-за репрессий против значимых для западных элит украинских политиков, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

    Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил в статье для издания InfoBRICS, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что, репрессируя политиков вроде бывшего президента Порошенко, Зеленский создает трудности для некоторых западных элит.

    В феврале Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко.

    Ранее СНБО Украины наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.

    Порошенко, в свою очередь, обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.

    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (14)
    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

    Комментарии (21)
    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

    Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

    Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    Зеленский поручил Умерову ускорить переговоры в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым необходимость ускорения стамбульских переговоров с Россией.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией в Стамбуле, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что одной из ключевых задач нового секретаря СНБО станет придание дополнительного импульса переговорному процессу. По его словам, выполнение достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей продолжается, но текущая динамика требует ускорения.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность России к третьему раунду переговоров с Украиной. Песков также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

    Комментарии (13)
    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Комментарии (3)
    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

    Комментарии (2)
    18 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время

    Журналист Херш: Вашингтон рассматривает насильственное смещение Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно, заявил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

    По словам Херша, администрация США якобы рассматривает вариант «насильственной смены власти» на Украине, передает ТАСС.

    По его информации, Вашингтон обсуждает возможность смещения Зеленского и передачи полномочий бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании.

    Херш заявил, что Залужный якобы стал основным кандидатом на замену Зеленскому после того, как был отправлен в отставку за публичное признание тупиковой ситуации на фронте. В своем блоге журналист приводит слова источника: «Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев.».

    По мнению Херша, Белый дом готов на силовое давление, если Зеленский не покинет пост добровольно. Такое решение якобы готов принять Дональд Трамп.

    Ранее Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».

    Социологическая группа отметила, что рейтинг доверия на Украине экс-главкома ВСУ Валерия Залужного существенно превысил показатели Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала причины перестановки в правительстве Украины.

    Комментарии (2)
    18 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью

    Песков назвал любые западные военные объекты на Украине законной целью ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые военные объекты на Украине, включая западные, рассматриваются как законная цель для российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Любые военные объекты на Украине, включая объекты западных стран, считаются для России законной целью, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что соответствующее отношение распространяется на все военные объекты, без исключения.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг Россию критике из-за удара по польскому заводу Barlinek Group в Виннице.

    ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    МИД России пообещал считать «коалицию желающих» на Украине военной целью.

    Комментарии (3)
    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Зеленский сообщил о переговорах с Макроном по ракетам для ПВО
    Зеленский сообщил о переговорах с Макроном по ракетам для ПВО
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Эммануэлем Макроном по подготовке новых пилотов для истребителей Mirage и поставкам ракет для систем ПВО SAMP/T.

    О переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». Украинский лидер подчеркнул, что стороны подробно обсудили усиление противовоздушной обороны, включая поставки ракет для систем SAMP/T. Также речь шла о финансировании дронов-перехватчиков.

    «Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для «Миражей»: Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил возможности поддержки Украины со стороны «коалиции желающих» после возможного прекращения помощи США. «Коалиция желающих» заявила о подготовке к прекращению поставок вооружений Киеву со стороны США. Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.

    Комментарии (3)
    18 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    В Одессе переименовали улицу Чапаева и переулок Молокова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессе принято решение переименовать переулок Молокова в честь Ирины Поповой, а улицу Чапаева – в Цеховую, что связано с отказом от советских топонимов.

    В Telegram-канале администрации города Одессы проинформировали о решении переименовать переулок Молокова в честь Ирины Поповой, основательницы современной социологии, а улицу Чапаева в Хаджибейском районе – в Цеховую, сообщает ТАСС.

    В официальном сообщении комиссии говорится: «В Одессе состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии. Инициировано переименование: переулка Молокова в пер. Ирины Поповой, основательницы современной социологии; улицы Чапаева (Хаджибейский район) в ул. Цеховую».

    Василий Чапаев был участником Первой мировой и Гражданской войн, командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии и стал героем литературы и кино. Василий Молоков – полярный летчик, Герой Советского Союза, участвовал в спасении челюскинцев и освоении Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в рамках процесса деколонизации переименовали село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области, присвоив ему название Гуровское в честь Главного управления разведки Минобороны Украины.

    В Одессе решили переименовать улицы, названные в честь знаменитых одесситов.

    Ранее власти города отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина.

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Командир ВСУ назвал слова Зеленского о демобилизации приговором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление Владимира Зеленского о демобилизации только после победы вызвало резонанс, поскольку эти слова восприняты как приговор для сотен тысяч украинских военнослужащих, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

     Ярославский заявил, что заявление Владимира Зеленского о демобилизации воспринимается на Украине как приговор для сотен тысяч человек, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что ответ президента Украины о демобилизации после победы прозвучал крайне жестко для семей военнослужащих.

    В качестве примера Ярославский отметил, что военные, находящиеся на линии фронта с 2022 года, не получают ротаций и не имеют ясных перспектив или понимания, когда смогут вернуться к мирной жизни. Он заявил: «Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново... Ответ «только после победы» прозвучал, как приговор для сотен тысяч человек».

    По мнению Ярославского, происходящее превращает страну в полигон для испытаний, когда города, поля и сами солдаты становятся объектами для экспериментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде произошла перепалка между депутатом партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и президентом Украины Владимиром Зеленским во время обсуждения демобилизации военнослужащих.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления

    Марочко: ВСУ вывели из Купянска офицеров и убрали пункты управления

    Tекст: Ирма Каплан

    Пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим про Купянск: по моей информации пункты управления же перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, эвакуация офицеров ВСУ, однако, не означает, что противник оставил город. Следуя тактике НАТО, офицеры ВСУ таким образом решили себя обезопасить, оставив на передовой рядовой состав, добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.



    Комментарии (10631)
    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Комментарии (0)
    19 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву.

    После телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил об ужесточении давления на Россию, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня».

    Президент Франции подчеркнул, что Париж и далее будет поддерживать украинскую сторону. Также Макрон приветствовал введение нового пакета санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае нападения. Макрон признал, что Франция исчерпала свои возможности по поставкам оружия на Украину.

    Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» после его поведения в Албании.

    Комментарии (0)
    Главное
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского
    Российские пловцы пожаловались на еду на чемпионате мира
    TMZ узнал причину смерти актера Майкла Мэдсена
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации