Песков заявил, что Запад скоро захочет убрать Зеленского с поста президента Украины

Tекст: Вера Басилая

Песков в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского, Песков ответил, что они не связаны с должностью главы государства, очевидно, что Запад захочет убрать его с поста президента, передает ТАСС.

По его словам, снижение до более молодого возраста для мобилизации сделает его врагом многих-многих матерей, ему «будет очень сложно жить на белом свете».

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, он «дожмет» Украину и его сменят, Запад от него избавится.