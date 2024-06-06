Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Песков рассказал, как Запад избавится от Зеленского
Песков заявил, что Запад скоро захочет убрать Зеленского с поста президента Украины
Запад через некоторое время захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, это является очевидным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского, Песков ответил, что они не связаны с должностью главы государства, очевидно, что Запад захочет убрать его с поста президента, передает ТАСС.
По его словам, снижение до более молодого возраста для мобилизации сделает его врагом многих-многих матерей, ему «будет очень сложно жить на белом свете».
Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, он «дожмет» Украину и его сменят, Запад от него избавится.