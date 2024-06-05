Путин назвал американским требование поставить на военный учет 17-летних на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

После того как президент Украины Владимир Зеленский «дожмет» Украину, Запад от него избавится, предположил российский лидер, передает «Московский комсомолец». Это может произойти весной следующего года, полагает Путин.

«Думаю, что Зеленского будут терпеть во главе страны еще год, до весны 2025 года, потом ему «сделают ручкой», – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что украинская армия теряет 50 тыс. человек в месяц.