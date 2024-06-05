Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин назвал американским требование поставить на военный учет 17-летних на Украине
Требование поставить на учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств.
После того как президент Украины Владимир Зеленский «дожмет» Украину, Запад от него избавится, предположил российский лидер, передает «Московский комсомолец». Это может произойти весной следующего года, полагает Путин.
«Думаю, что Зеленского будут терпеть во главе страны еще год, до весны 2025 года, потом ему «сделают ручкой», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что украинская армия теряет 50 тыс. человек в месяц.