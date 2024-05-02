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В Бурятии конфискованные у пьяных водителей машины передали на нужды СВО
Служба судебных приставов Бурятии передала на нужды армии конфискованное у должников имущество, в частности автомобили, сообщили в УФССП России по Республике Бурятия.
«С начала 2024 года в зону специальной военной операции отправились семь транспортных средств, которые были конфискованы у должников, осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это грузовой автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожники «Нива» и Lexus GX470», – отмечает главный судебный пристав Республики Бурятия Петр Ертанов.
Помимо автотранспорта, в Минобороны были переданы древесина и бензопилы, которые конфисковали у должников, признанных виновными в незаконной рубке лесных насаждений, говорится в сообщении ведомства «Вконтакте».
Имущество, конфискованное у должников судебными приставами, передают для обеспечения войск с 2022 года.