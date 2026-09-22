Супруге Евгения Петросяна отказали в шенгене

Tекст: Ольга Иванова

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна сообщила об отказе в получении итальянской визы, передает РИА «Новости».

По словам Татьяны Брухуновой, решение стало для нее полной неожиданностью, так как никаких объяснений причин отказа предоставлено не было.

«Я должна была отправиться в компании прекрасных девушек на фэшн-уикенд в Милан. Но мне не дали визу», – рассказала она в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Брухунова отметила, что подобное произошло впервые за 13 лет ее путешествий по Европе. Ей просто вернули чистый паспорт без обоснований, что сильно расстроило супругу юмориста. В ноябре 2024 года она уже упоминала об отказе от поездок в ряд европейских стран после начала спецоперации, предпочитая выбирать государства с хорошим отношением к России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года консульство Италии лишило российских туристок загранпаспортов на все лето из-за длительного ожидания шенгенских виз.

В июне эксперт Майя Котляр объяснила причины отказов в выдаче разрешений на въезд в страны ЕС.

В мае итальянские визовые центры прекратили прием документов через третьих лиц на фоне коррупционного скандала.