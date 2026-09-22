Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Супруге Евгения Петросяна отказали в шенгене
Татьяна Брухунова впервые за 13 лет поездок по Европе столкнулась с отказом в выдаче визы для посещения модного мероприятия в Италии.
Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна сообщила об отказе в получении итальянской визы, передает РИА «Новости».
По словам Татьяны Брухуновой, решение стало для нее полной неожиданностью, так как никаких объяснений причин отказа предоставлено не было.
«Я должна была отправиться в компании прекрасных девушек на фэшн-уикенд в Милан. Но мне не дали визу», – рассказала она в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Брухунова отметила, что подобное произошло впервые за 13 лет ее путешествий по Европе. Ей просто вернули чистый паспорт без обоснований, что сильно расстроило супругу юмориста. В ноябре 2024 года она уже упоминала об отказе от поездок в ряд европейских стран после начала спецоперации, предпочитая выбирать государства с хорошим отношением к России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года консульство Италии лишило российских туристок загранпаспортов на все лето из-за длительного ожидания шенгенских виз.
В июне эксперт Майя Котляр объяснила причины отказов в выдаче разрешений на въезд в страны ЕС.
В мае итальянские визовые центры прекратили прием документов через третьих лиц на фоне коррупционного скандала.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ