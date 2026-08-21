Консульство Италии лишило российских туристок загранпаспортов на все лето

Tекст: Елизавета Шишкова

Задержки с оформлением документов в московских офисах Almaviva и VMS привели к массовой отмене поездок, передает «Лента.ру».

Заявители подавали бумаги еще в мае, рассчитывая уложиться в заявленный срок от 45 до 60 дней. Однако к середине августа многие так и не дождались ответа.

Одна из пострадавших рассказала о потере 8 тыс. евро из-за сгоревших билетов на июль. «На момент моей подачи сроки были 45-60 дней. 29 июня поменяли сроки. В общей сложности мы потеряли 8 тыс. евро», – сообщила туристка.

Девушка также пожаловалась на невозможность записаться на прием из-за отсутствия свободных слотов. По ее словам, визовые центры отдают места посредникам, которые просят за свои услуги от 10 до 20 тыс. рублей. При этом в случае отзыва паспорта деньги клиентам не возвращают.

Другая путешественница сдала документы 27 мая ради вылета в конце июля, но в итоге ее загранпаспорт пролежал в консульстве все лето. Многочисленные просьбы ускорить процесс не принесли результата. Статус оформления визы для нее до сих пор остается неизвестным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае итальянские визовые центры прекратили прием документов от россиян через третьих лиц из-за коррупционного скандала.

В июле центр Almaviva ввел обязательную сдачу биометрии при каждом обращении для региональных заявителей.

Месяцем ранее Словакия приостановила выдачу шенгенских виз гражданам России по туристическим целям.