МИД заявил о готовности обсудить с Ереваном будущее военной базы в Гюмри

МИД: Россия готова обсудить с Арменией будущее военной базы в Гюмри

Tекст: Дарья Григоренко

Москва готова к диалогу с Ереваном по поводу 102-й российской военной базы, если обсуждения будут опираться на действующие двусторонние соглашения о пребывании контингента, пишет РИА «Новости».

«Конечно, готовы рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг нашей базы в рамках предложенного армянской стороной предметного разговора о перспективах российско-армянских связей», – сказал Калугин.

По его словам, в ходе такого диалога предстоит затронуть публикации в некоторых армянских СМИ, направленные на дискредитацию российских военных и представление их нахождения в стране как оккупации. Дипломат отметил, что серьезной альтернативы российскому военному присутствию не существует.

Калугин добавил, что большинство жителей Армении прекрасно понимают ситуацию и поддерживают сохранение базы, что подтверждается результатами социологических опросов и высоким интересом местного населения к дням открытых дверей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова премьер-министра Никола Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Михаила Булгакова.

Президент России Владимир Путин предупредил о готовности вывести военную базу в случае официального запроса Армении.

Летом российское дипломатическое ведомство сообщило об отсутствии сигналов от Еревана о закрытии военного объекта.