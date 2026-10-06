  • Новость часаГендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
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    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали Золотую Звезду
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    36 комментариев
    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду»

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    5 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес и провести сделки с акциями банка
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин одобрил реорганизацию российского Юникредит банка и сделки по приобретению принадлежащих итальянской группе UniCredit акций. Распоряжение от 5 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «Разрешить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банк» в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером», – отмечается в тексте распоряжения. Документ также одобряет сделки по приобретению 100% акций финансовой организации, передает РИА «Новости».

    Таким образом документ разрешает выделить из банка хозяйственное общество, акции которого получит единственный акционер. Также одобрены сделки по приобретению 100% акций, принадлежащих UniCredit. Дополнительные разрешения и согласования, предусмотренные российским законодательством, для этих сделок не потребуются.

    В результате UniCredit сохранит полный контроль над новым банком, а инвестор получит 100% акций банка с оставшимися активами.

    Итальянская группа UniCredit пыталась покинуть отечественный рынок с 2022 года. В мае руководство сообщило о планах разделить бизнес и продать часть активов инвестору из ОАЭ.

    Выделенное юридическое лицо займется международными платежами в долларах и евро для корпоративных клиентов вне санкций. Группа работает в России с 1989 года, местный филиал входит в число 30 крупнейших банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решений по продаже российского бизнеса UniCredit.

    Месяцем ранее сама итальянская банковская группа опровергла слухи о планах ликвидации своего подразделения в нашей стране.

    В прошлом году консорциум из Объединенных Арабских Эмиратов предложил выкупить российские активы этой кредитной организации с существенным дисконтом.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общая сумма кредитов, которые страны G7 выдали Украине за счет доходов от замороженных активов России, достигла 49,4 млрд долларов, при этом с начала 2026 года поступило 10,5 млрд долларов.

    «Большая семерка» в 2024 году одобрила выдачу Украине кредита на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На конец сентября 2026 года Украина по этой схеме получила уже 49,4 млрд долларов, следует из данных украинского минфина и национальных ведомств, которые изучило РИА «Новости».

    Первый миллиард долларов Украина получила от США еще в конце 2024 года, после чего выплаты по этой линии прекратились. Остальные члены G7 направили Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 10,5 млрд долларов – в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье депутаты Европарламента предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных активов России.

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    5 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград педагогам-наставникам героев специальной военной операции процитировал стихотворение Федора Тютчева о России.

    «Сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери:

    «Умом – Россию не понять,
    Аршином общим не измерить.
    У ней особенная стать –
    В Россию надо просто верить», – продекларировал Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что эти строки закладываются в сознание россиян с детства и составляют основу национального мировоззрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском.

    Президент заявил, что Россия гордится героями СВО.

    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

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    5 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»
    Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе для доставки юридически значимых сообщений гражданам и организациям через Госуслуги. Оператором должна стать «Почта России».

    Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов. Создание системы предусмотрено принятым летом законом, который внес изменения в законодательство о почтовой связи, передает «Интерфакс».

    «Система станет официальным каналом для направления на Госуслуги юридически значимых сообщений гражданам и организациям», – пояснили в министерстве. Помимо таких сообщений, через систему планируется передавать сведения о почтовых отправлениях и денежных переводах на федеральный и региональные порталы государственных услуг. «Почта России» будет отвечать за создание, развитие и эксплуатацию системы.

    Пользоваться ею смогут органы власти, суды, правоохранительные структуры, государственные компании, организации с госучастием, граждане и юридические лица. Систему интегрируют с электронными почтовыми ящиками на Госуслугах. Порядок создания этих ящиков утвердят отдельно.

    За отправку ряда категорий сообщений предусмотрена плата, которую будут взимать с отправителей. В перечень включены уведомления, связанные с исполнением полномочий органов власти и ЦБ, деятельностью организаций с публичными полномочиями, госкорпораций и компаний с долей федерального участия более 50%.

    Платной также станет отправка сообщений в рамках судопроизводства, юридически значимой информации о сделках и сообщений, связанных с реализацией прав и обязанностей граждан и организаций во взаимодействии со структурами, выполняющими публичные функции.

    Получатели смогут отказаться от электронного формата. В этом случае сообщения будут доставлять на бумаге.

    В Минцифры объяснили, что сейчас ведомства и организации используют разные способы уведомления: личные кабинеты на Госуслугах, электронную почту и специализированные сервисы. «Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто», – отметили в ведомстве. По замыслу министерства, новая система объединит доставку юридически значимых сообщений и позволит фиксировать факт их получения.

    Если постановление утвердят, оно вступит в силу 1 марта 2027 года. Положения об использовании электронных почтовых ящиков начнут действовать с 1 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Госуслугах запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.

    В августе глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание мессенджера на портале.

    Летом Госдума одобрила законопроект о поддержке «Почты России».

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    6 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва «волчанского котла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовой полк украинской армии понес потери в ходе попыток прорвать окружение «волчанского котла» в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    ВСУ продолжают безуспешные попытки вырваться из окружения в Харьковской области, они задействовали 475-й отдельный штурмовой полк для прорыва из района Курганного, сообщил собеседник РИА «Новости».

    «Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населенного пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате комплексного огневого поражения более половины штурмовой группы врага уничтожено», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская артиллерия обрушила шквал огня на «волчанский котел».

    В прошлом месяце началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском.

    В «волчанский котел» попали около 2 тыс. украинских военных.

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    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимы собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений, заявил президент Владимир Путин.

    России нужны собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений, заявил Путин в ходе церемонии открытия по видеосвязи Первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».

    «Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения, в том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии», – заявил Путин и добавил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание главы государства по высокотехнологичной энергетике. Он сообщил о запуске российским лидером производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской области, сообщило Минобороны.

    ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.

    В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.

    Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.

    В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

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    6 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей

    Росатом: Кластер электробатарей сможет оснащать до 50 тыс. электромобилей в год

    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    @ Росатом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что открытый с участием президента Владимира Путина новый московский кластер сможет производить батареи для 50 тыс. электромобилей в год.

    «Одна ячейка в секунду – такая производительность этой линии, 18 млн ячеек в год. До 50 тыс., скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года», – заявил Лихачев во время церемонии запуска, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявленные объемы обеспечат значительную долю российского рынка. Глава корпорации подчеркнул, что потребность в этом сегменте будет полностью закрываться мощностями новой производственной площадки в столице.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
    Результаты
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лихачев заявил о кардинальном изменении картины мировой атомной энергетики благодаря Росатому.

    В воскресенье глава госкорпорации рассказал об ожидании решения Намибии по урановому проекту. Ранее президент России встретился с Алексеем Лихачевым.

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    5 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Правительство постановило закрыть аэродром Остафьево

    Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома Остафьево

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии для обслуживания воздушных судов аэродрома Остафьево.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром Остафьево. Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме Остафьево», – говорится в документе.

    Постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.

    Аэродром начал действовать в 1934 году. В 1995-м было учреждено базировавшееся на нем авиапредприятие «Газпром авиа». В 2000 году аэродром открыли для пассажирских перевозок, а с января 2024 года он был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта приобрели власти Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Геленджика. В июле ведомство рассказало о временном закрытии аэропорта в Краснодаре.

    В феврале россияне сообщили о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах.

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    6 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Голубково в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Голубково в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Дибровы, Ивановки Днепропетровской области, Вольнянки и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Благодатовки, Изюма, Червоного Оскола Харьковской области и Маяков Донецкой Народной Республики.

    Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Краматорска, Красного Молочара и Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Белозерского, Марьевки, Роганского, Святогоровки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». В течение прошедших суток были освобождены 52 здания, уничтоженыдо 20 украинских военнослужащих.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за этот период составили свыше 535 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска зачистили от противника запорожскую Самойловку.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

    В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

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    6 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    При налете БПЛА ВСУ на Подмосковье погиб человек

    Один человек погиб при ночной атаке украинских беспилотников в Подмосковье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

    Воробьев сообщил в MAX о массированной атаке украинских дронов на регион. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили 185 аппаратов в 16 муниципалитетах.

    В городском округе Истра повреждения получили десять частных домов в населенных пунктах Сафонтьево, Торлопово, Горки и Ядромино. Также пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа зафиксированы повреждения фасада и остекления жилого здания.

    В селе Лобаново городского округа Домодедово загорелся частный дом, еще одно строение разрушено в Барыбино. На местах происшествий работают спасатели. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.

    В Покровском мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. В Истре в больницу доставили двоих жителей Ядромина и Горок, одному из них требуется операция. Трем пострадавшим в деревне Ляхово оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

    «К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина», – заявил Андрей Воробьев, выразив соболезнования семье погибшего. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий налета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек. В результате падения дронов в регионе пострадал 61 мирный житель. На фоне этих событий губернатор Андрей Воробьев заявил о приоритетном внимании властей к защите критически важной инфраструктуры.

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    6 октября 2026, 02:36 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Сергей Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9994 беспилотника.

    Силы ПВО уничтожили девять летевших на столицу беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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