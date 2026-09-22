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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    7 комментариев
    22 сентября 2026, 10:36 • Новости дня

    Расчеты БПЛА-К «Герань-4 сикер» поразили три радиолокационные станции ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты БПЛА-К «Герань-4 сикер» поразили три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли точные удары по объектам связи противника, сообщает Минобороны.

    В результате атаки беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» были уничтожены три радиолокационные станции и радиорелейная станция связи. Удары пришлись по целям в Днепропетровской и Одесской областях.

    «В эфире – тишина», – подвели итог ударов в Минобороны.

    В середине сентября расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» атаковали воинские эшелоны противника в Днепропетровской и Одесской областях.

    Несколькими днями ранее аналогичные беспилотники поразили два логистических центра украинских войск под Одессой.

    В начале августа новейший ударный дрон уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в районе населенного пункта Калиновка.

    21 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений

    Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений

    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы продолжают успешное наступление, двигаясь к стратегически важному городу Доброполье одновременно с двух разных направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются к Доброполью, двигаясь одновременно с южного и северо-восточного направлений, передает ТАСС.

    «Наши подразделения сейчас продвигаются с нескольких направлений к Доброполью с южного направления и с северо-восточного направления», – рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Руководитель региона подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. По его словам, именно через Доброполье проходит ключевая трасса со стороны Днепропетровской области, обеспечивающая снабжение украинской группировки в Краматорске и Славянске.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о вклинивании российских войск в оборону ВСУ около Доброполья.

    В начале сентября на территории города начались активные уличные бои.

    Летом президент России Владимир Путин заявил о преодолении сложной линии инженерных заграждений на этом направлении.

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    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Один из бывших руководителей украинской неонацистской организации УНА-УНСО (внесена в список экстремистских и террористических в России) Николай Карпюк был уничтожен в зоне проведения специальной военной операции, сообщили военкоры.

    Один из основателей запрещенной в России неонацистской группировки УНА-УНСО Николай Карпюк был уничтожен в зоне боевых действий, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что он отправился служить в Вооруженные силы Украины в качестве добровольца. По возрасту Карпюк уже не подлежал мобилизации.

    Кроме того Карпюк был членом членом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

    В 2014 года, его арестовали на территории России, а в 2016 году суд приговорил его к 22,5 годам заключения за участие в военных действиях против ВС России на территории Чечни в 1994–1995 годах. Позднее, в 2019 году, Карпюк вернулся на Украину в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.

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    21 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку
    Российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области.

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 265 военнослужащих, три бронемашины, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Лозового, Волчьего Яра, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР), Лесной Стенки, Низшего Соленого и Червоного Оскола Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокоивановки, Василевской Пустоши и Червонозаряного ДНР.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, бронемашину и восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Лидино, Белозерского, Малотарановки, Калинино, Веровки, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 430 военнослужащих, четыре бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Голубково, Заливного, Общего, Воскресенки Запорожской области, Васильковки, Малиновки и Великомихайловки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

    Также ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР.

    С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области.

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»

    «Высокоточка» передала Минобороны зенитные комплексы ближнего рубежа «Зубр»

    Российские войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил российским войскам системы поражения воздушных целей ближнего рубежа «Зубр», сообщили в пресс-службе «Ростеха».

    Предприятие «Высокоточные комплексы», входящее в госкорпорацию «Ростех», снабдило Министерство обороны новыми средствами защиты, передает РИА «Новости». Оборудование предназначено для прикрытия стратегически важных объектов от низколетящих угроз. Техника автоматически находит цели и передает данные для поражения.

    Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул высокую результативность новинки в боевых условиях. «После захвата воздушной цели «Зубр» накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов», – заявил он.

    Аппаратура может функционировать как автономно, так и в составе единой эшелонированной архитектуры защиты от дронов. Комплекс способен образовывать общий контур противовоздушной обороны с более мощными установками, включая известные «Панцири».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе госкорпорация «Ростех» впервые передала в войска комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам. В августе холдинг «Высокоточные комплексы» отправил военным новую партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С». В середине сентября индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев рассказал о создании полностью автоматизированных зенитных артиллерийских роботов.

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    22 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели серию ударов по ключевым промышленным, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, включая заводы по производству ракет и боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Атака затронула Киев, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Одесскую области, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражено предприятие «Файер Поинт», выпускавшее детали для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и логистический узел «Грандтерминал» с топливом.

    В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожскому металлургическому комбинату, трубопрокатному заводу «Интерпайп Сталь» и предприятию «Соврахим» в Павлограде, производившему боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».

    Также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске.

    В Полтавской области поражены Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и табачная фабрика «JTI Украина», где производили боеприпасы для стрелкового оружия. В Винницкой области уничтожен объект железнодорожной инфраструктуры.

    В Одесской области удары нанесены по логистическим центрам в Одессе и Ильичевске, а также по портовой инфраструктуре в Рени. Кроме того, в море поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    В середине сентября российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области.

    Также Вооруженные силы России атаковали украинские металлургические предприятия и портовую инфраструктуру.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило о поражении завода комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве.

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    22 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    В Новокуйбышевске отразили атаку БПЛА на предприятие

    Системы ПВО отразили атаку БПЛА на предприятия в Новокуйбышевске

    Tекст: Вера Басилая

    Атака БПЛА на промышленное предприятие отражена в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили в администрации города.

    Администрация Новокуйбышевска в «Максе» со ссылкой на главу города Викторию Каткову сообщила об отражении атаки десятков БПЛА.

    «Наши военные и мобильные огневые группы сработали четко и слаженно. Сбиты десятки беспилотников. Целью врага были промышленные предприятия. Вся информация уточняется», – заявила руководитель города.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей о крупной атаке беспилотных летательных аппаратов.

    Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Самару, в городе повреждены жилые дома и автомобили.


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    21 сентября 2026, 21:13 • Новости дня
    После удара «Гераней» загорелись склады под Киевом

    Склады в Броварском районе Киевской области загорелись после атаки БПЛА

    После удара «Гераней» загорелись склады под Киевом
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области после атаки беспилотных летательных аппаратов вспыхнул крупный пожар на складских помещениях, сообщили военкоры.

    Складские помещения загорелись в Броварском районе Киевской области в результате налета беспилотников, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Информацию об инциденте подтвердил глава местной областной военной администрации Ткаченко.

    Пожар начался после атаки дронов-камикадзе «Герань». Местные власти зафиксировали возгорание на территории складов.

    В результате серии взрывов в нескольких районах Киевской области повреждены склады, производственные площадки, объекты инфраструктуры и автозаправочные станции.

    Накануне власти Киева зафиксировали повреждения предприятий и линий электропередачи в нескольких районах Киевской области.

    В середине сентября российские беспилотники поразили логистический склад с военными грузами в Гостомеле.


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    22 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной российской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские средства противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты и «Ониксы».

    Украинская противовоздушная оборона минувшей ночью оказалась бессильна перед российскими ударами, передает ТАСС. Военным не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, средства ПВО не смогли справиться с противокорабельными ракетами «Оникс». Об этом свидетельствуют официальные данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса, военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия металлургической и химической промышленности, ТЭК, ВПК в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

    17 сентября украинские системы противовоздушной обороны не перехватили ни одной выпущенной дальнобойной ракеты.

    Несколькими днями ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил нулевую эффективность зенитных комплексов перед массированным ударом.

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

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    21 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    В зоне проведения спецоперации собака по кличке Джесси ценой своей жизни спасла новосибирских военнослужащих, сбив вражеский беспилотник во время атаки.

    Щенок по кличке Джесси спас военнослужащих новосибирского подразделения, сбив вражеский беспилотник, передает ТАСС. Собака бросилась на оптоволоконный дрон во время атаки на позиции российских военных.

    «Во время одной из атак малышка бросилась на оптоволоконный дрон и сбила его, спасла бойцов ценой собственной жизни», – рассказали в региональном отделении Народного фронта. Там отметили, что бойцы называли собаку «звоночком» и ангелом-хранителем, так как ее лай неоднократно помогал вовремя укрыться от опасности.

    Джесси родилась в подразделении БПЛА на одном из южных участков фронта. При передислокации щенка передали новосибирским мотострелкам. По словам военнослужащего с позывным «Арчи», собака стала настоящим «детектором дронов», так как запомнила звук винтов и предупреждала бойцов лаем и высокими прыжками.

    Кроме того, по утрам Джесси будила подразделение, стуча пятилитровой бутылкой по стенам. В ходе недавней гуманитарной миссии Народный фронт передал бойцам квадрокоптеры, аккумуляторы и угощение для собаки. Сейчас на позициях живут котята, видео с которыми военные публикуют в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне специальной военной операции собака по кличке Баста помогает российским военнослужащим вовремя укрываться от вражеских беспилотников.

    Животные на Запорожском направлении позволяют солдатам вовремя реагировать на потенциальные угрозы с воздуха.

    Кинолог Андрей Мухин рассказал о способности четвероногих помощников издалека слышать летящие снаряды.

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    21 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Военный эксперт спрогнозировал ускорение продвижения ВС России в зоне СВО

    Дандыкин спрогнозировал ускорение продвижения ВС России в зоне СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия значительно ускорит продвижение в зоне спецоперации, а Донбасс перейдет под полный контроль России в ближайшей перспективе, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Дандыкин выразил мнение, что российские войска ускорят движение вперед. По его словам, об этом свидетельствуют сентябрьские события, когда за один день удавалось брать под контроль до пяти населенных пунктов, передает Lenta.Ru.

    «Чем больше бить будем по тылам, по дальним, по ближним, что и делается, по переправам, чтобы они получали как можно меньше вооружения, тем эффективнее наши бойцы будут продвигаться вперед», – высказался Дандыкин. Он добавил, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, но динамика улучшится.

    Сложности создает надвигающаяся осень и огромное количество беспилотников, которые сбрасывают мины. Эксперт подчеркнул необходимость подавления управления дронами для успешного наступления.

    «Ранения в основном минно-подрывные. Мины разбрасывают, в том числе с беспилотников. Хоть и говорят, что их можно обойти, – пойди попробуй. Беспилотников много, и в том числе мелких – как комаров по влажной погоде. И конечно, надо зачистить сначала управление беспилотниками, чтобы пойти вперед. Все это сказывается на продвижении. Мы работаем над этим. Как сказал президент [России Владимир Путин], в 22 раза увеличено количество боеприпасов, в том числе различных беспилотников», – сообщил военный.

    Дандыкин также согласился с мнением бывшего генерала НАТО Харальда Куята о скором установлении полного контроля над ДНР и ЛНР. Эксперт отметил важность Добропольского направления, где Россия может перерезать коммуникации снабжения противника, и спрогнозировал учащение массированных ударов по западным границам и инфраструктуре.

    «Они будут идти на диверсии, пытаться отвлекать какими-то мелкими контрнаступами, контратаками, конечно, будут обстреливать пытаться. Но наши, видите, сейчас реально уже бьют по границе по западной, там, где пункты пропуска и мосты, или производства. И я думаю, что теперь эти массированные удары будут гораздо чаще, нежели раньше, после всего, что они тут, особенно в последние два дня, натворили или пытались натворить», – рассказал Дандыкин.

    «Я уверен, что подвижки будут и все-таки в ближайшей перспективе Донбасс будет освобожден», – сообщил Василий Дандыкин, военный эксперт.

    «Основные сложности в чем состоят? Видите, мы котел организовали, но ведь не хотят сдаваться. Мы там, конечно, бережем людей, но там, несомненно, будет посложнее, потому что это серьезные города с серьезными промышленными предприятиями под землей и т. д. Я думаю, мы сейчас находим средства поражения, будет применяться массированная авиация с корректируемыми бомбами особой мощности и все, что может применяться», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин констатировал старт решающих сражений в зоне спецоперации.

    Военный эксперт сообщил о переходе украинской армии к вынужденной обороне в районе Красного Лимана.

    Российские войска вплотную приблизились к ключевым городам Донбасса.

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    21 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России к переговорам по Украине

    Песков заявил о готовности России к трехсторонним переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию, но по-прежнему готова к возобновлению трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей, но сохраняет готовность к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине, передает ТАСС.

    «Что касается выхода на возобновление трехсторонних переговоров – мы открыты. Да, мы продолжаем специальную военную операцию, наши военные работают для достижения поставленных целей», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также добавил, что российская сторона надеется на возобновление переговорного процесса и предпримет еще одну попытку достичь поставленных целей мирным путем, передает РИА «Новости».

    В начале сентября российское руководство допустило возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине.

    В конце августа представитель Кремля сообщил о сохранении открытости Москвы к мирному урегулированию конфликта.

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    21 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Командир взвода украинской бригады «Азова» ликвидирован в ДНР

    Командир взвода украинской бригады «Азова» Петрук ликвидирован в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой народной республике ликвидировали командира взвода украинской бригады НГУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Владислава Петрука, носившего звание старшего лейтенанта.

    Представители российских силовых структур сообщили об уничтожении командира взвода бригады Национальной гвардии Украины, передает РИА «Новости». «В ДНР ликвидирован командир взвода бригады НГУ «Азов» старший лейтенант Петрук Владислав Игоревич», – рассказал источник.

    В середине сентября текущего года российские силовики ликвидировали в ДНР командира взвода «Азова» Дмитрия Казакова.

    Также российские военнослужащие уничтожили нескольких украинских офицеров в Харьковской области.

    До этого бойцы ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ в Кировоградской области.

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    21 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. Были пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука в направлении населенной Ольховатки, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника около Бузово, Красного Яра, Резниково, Варваровки и Хрипунов в Харьковской области.

    Потери блокированных формирований ВСУ при этом составили более 35 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс, перечислили в Минобороны.

    Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Сосновки, Подсреднего и Соснового Бора.

    А в Сумской области поражены формирования трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Кияницы, Вакаловщины, Хотени и Великой Чернетчины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за минувшие сутки российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

    В минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

    С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области.

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