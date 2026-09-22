Захарова заявила о неизбежном наказании для косово-албанских боевиков

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала приговоры, вынесенные бывшим главарям Освободительной армии Косова, передает ТАСС. Она отметила, что боевики должны ответить за свои преступления против коренного населения.

«Очевидно, что безуспешные попытки очистить проект создания косовского квазигосударства от кровавого наследия продолжатся», – подчеркнула дипломат.

Представитель ведомства добавила, что виновные в страшных злодеяниях обязаны понести справедливое наказание. По ее словам, избирательность и политизированность правосудия в таких вопросах абсолютно недопустимы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Специальный суд в Гааге приговорил бывшего президента Косова Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы за военные преступления.

Ранее трибунал отклонил ходатайство об освобождении этого обвиняемого под залог.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о ползучей этнической чистке косовских сербов.